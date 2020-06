Oriana y Fani se encaran en 'La casa fuerte': "Eres un callo, un monstruito andante"

En el primer debate de La casa fuerte, que estuvo repleto de fallos de sonido, la protagonista volvió a ser Oriana y sus conflictos con varios de sus compañeros. El más sonado fue el que tuvo con Fani Carbajo a raíz de lo que parecía un simple juego.

El juego consistía en imitar ruidos de animales, y Marzoli asoció "toro" a Christofer, con la intención de llamarle "cornudo" por lo ocurrido en La isla de las tentaciones. En cuanto lo vio, Fani fue a por Oriana como un torrente a pedirle explicaciones.

Fani Carbajo y Oriana Marzoli se encaran en 'La casa fuerte'

Tanto es así, que Christofer tuvo que sujetarla para que no le hiciera nada: "Qué asco me das, hija de puta", repitió en varias ocasiones. Por su parte, Oriana aseguró estar convencida de que Fani se acostó con Rubén en La isla de las tentaciones, porque "con esa cara" nunca antes habría podido optar a un chico así.

"Eres un monstruito, un callo, y tienes sarro en los dientes. Eres muy fea y por eso estás con el otro feo", añadió Oriana. No se trata del primer enfrentamiento entre ambas, pues incluso en el estreno del formato ya se enzarzaron con motivo del problema que las separó tras, supuestamente, haber sido amigas.

"Lo hace por joder a mi novio. y no me da la gana", continuó Fani mientras Christofer intentaba terminar la discusión y le pedía a Oriana que les dejara "en paz". "¿Vas a estar toda la vida metiéndote con mi novio y conmigo?", le dijo Fani a la chilena, que no paraba de llamar "poligonera y agresiva", a Fani, que cada vez se mostraba más impulsiva.

En su defensa, Fani le dijo a Oriana que esta "no tenía valores ni principios". Y Oriana, a esto, respondió que menos los tenía ella, que "era una infiel". Un rato después, María Jesús le dio unos consejos a Fani. Le dijo que esta había "sido una torpe", que no debía caer en provocaciones y que discusiones así podrían acabar con su relación con Christofer.