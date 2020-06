La alcaldesa está "cansada" de que Costas "no haga nada" para adecuar las playas

20M EP

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado que la Dirección General de Costas "no haga nada" en relación al mantenimiento de las playas de la ciudad a pesar de sus peticiones: "Me canso de demandar y de demandar y de solicitar y de pedir y no tengo ninguna respuesta".