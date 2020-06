València adjudica la remodelació de la plaça de la Reina per 8,9 milions, quasi un 25% per davall del preu d'eixida

La reforma de l'emblemàtica plaça de la Reina de València ha superat el penúltim escull per a convertir-se en una realitat. El servei de Contractació de l'Ajuntament de València ha fet públic en el matí d'aquest divendres el resultat provisional del procés de licitació de les obres de remodelació integral de la cèntrica plaça que durant els últims anys ha posat en marxa el servei de Mobilitat Sostenible.

Segons han informat fonts d'aquest departament, una vegada avaluades les ofertes econòmiques i els terminis de garantia oferits, l'adjudicatària provisional —a partir de la notificació la resta d'empreses disposen de 15 dies hàbils per a recórrer el resultat— de l'actuació ha sigut la unió temporal d'empreses (UTE) Edifesa Collosa, amb un total de 89'97 punts (49'97 per l'oferta econòmica i 40 per les extensions de 30 i 20 anys del termini de garantia per a l'obra civil i les instal·lacions respectivament).

L'import final d'adjudicació ha sigut de 8.910.802 euros (IVA no inclòs), la qual cosa suposa una rebaixa del 24,7% sobre el preu de licitació.

Figuración virtual aérea del nuevo diseño que tendrá la plaza de la Reina de València.

De la mateixa manera, el servei de Contractació també ha fet públic el resultat de la licitació de la direcció d'obra, per a la qual només hi havia dos candidats, per a la qual ha resultat triada l'UTE Oficina Tècnica TES, S.L. - Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, S.L. que ha fet una baixa del 41.5% sobre l'import de de licitació que ascendia a 532.400,00 €.

El regidor de Mobilitat Sostenible i Espai Públic, Giuseppe Grezzi ha celebrat "l'arribada d'aquest moment", que, segons ha indicat "ens deixa a les portes de l'inici d'una nova actuació que, com tantes altres, tot l'equip que integrem l'àrea de Mobilitat Sostenible hem treballat amb molt d'afecte durant molts mesos per a recuperar un espai públic com aquest de gran valor patrimonial i sentimental, un lloc emblemàtic com és plaça de la Reina. Una altra gran obra que realitzem en Mobilitat per a tots els valencians i valencianes.”

Vista de la puerta barroca de la catedral de València, con las terrazas y el arbolado a un lado.

En aquest sentit, el regidor ha recordat que “el projecte s'ha treballat de manera participada amb els actors tant de la ciutat com del barri, i com ja vam fer aquesta setmanes amb representants de la FEHV, ens reunirem de nou amb l'equip motor del procés participatiu Participa Reina i la resta d'agents per a anar valorant tots els passos que es donen des de l'inici de les obres”.