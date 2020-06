Coronavirus.- Plataforma per l'ensenyament públic demana "concreció i recursos" de cara a l'inici de curs

"La situació d'emergència sanitària ha sigut i continua sent un problema educatiu i social i, ara més que mai, hem de garantir el dret a l'educació", afirma en un comunicat el president de FAMPA-València i portaveu de la Plataforma, Rubén Pacheco.

El col·lectiu reivindica "diàleg i participació" i que l'administració atenga les peticions de la comunitat educativa, que es concreten en millores com "la reducció de la ràtio d'alumnat per aula i nivell, increment de plantilla, foment de la participació de les famílies, millors infraestructures i l'avanç cap a una escola equitativa, coeducativa i inclusiva amb una clara aposta per la conciliació".

Igualment, advoquen per "la garantia de l'accés a l'ensenyament en valencià que assegure els drets lingüístics i més formació en l'ús de les tecnologies digitals de comunicació i recursos per a famílies i professorat amb la finalitat d'aconseguir millor gestió de l'educació no presencial i autogestionada".

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic està integrada per FAMPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGT PV, Escola Valenciana, Cavecova, CGT, FAAVEM, FEPV, BEA, Saó, Sindicat d'Estudiants, FEU, Acontracorrent, Associació de Directors i Directores de Primària, Associació de Directors i Directores de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa i Valencia Laica.

Aquestes entitats volen "posar en valor i fer públic el treball i esforç de tota la comunitat educativa, AMPA, professorat, personal no docent i administracions per a fer front a la situació extraordinària derivada de la Covid-19 en l'àmbit educatiu".