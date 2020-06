Ana Rosa Quintana confiesa que se enfrentó a un ladrón cuando le intentó robar: "Me lié a bolsazos"

Este viernes, Ana Rosa Quintana ha hablado en su programa matinal con el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, quien fue víctima de un robo. Durante la conexión con el expolítico, la presentadora aprovechó para contar su propia experiencia con un ladrón.

El líder de 82 años fue asaltado recientemente por una mujer que le robó el reloj, y la conductora de El programa de Ana Rosa no dudó en preguntarle por qué corrió detrás de ella y si no era consciente del peligro. Álvarez del Manzano aseguró que sí, pero que no iba a permitir que le agredieran sin poder defenderse.

La presentadora del magazine empatizó con él en ese momento y recordó que ella hizo lo mismo hace unos años. "Yo me lié a bolsazos", confesó y contó su experiencia. "Estaba paseando por el centro de Madrid con mi madre cuando sentí que alguien intentaba quitarme el bolso".

"Salí corriendo y le empecé a dar bolsazos. Eran la típicas Navidades que había mucha gente", explicó. "No me robaron la cartera ni nada pero, al sentir que me tiraban del bolso, me puse a correr y a dar bolsazos".

La periodista, ante la atónita mirada de sus colaboradores, se justificó diciendo que no entendía muy bien por qué había reaccionado así, pero lo achacó al "instinto".