Jordi González, muy tajante, zanja los rumores sobre su relación con Telecinco

El adiós de Jordi González a Supervivientes despertó una oleada de sospechas sobre su relación con Telecinco. Tras presentar su último programa, el periodista pronunció un escueto discurso y, después, borró su cuenta de Instagram porque necesitaba un descanso. Sin embargo, este jueves volvió a dar explicaciones.

El rostro de Mediaset todavía tiene que lidiar con los rumores que circulan en las redes sociales sobre su supuesta enemistad con los jefes, por lo que decidió escribir un rotundo tuit para zanjar el tema.

"La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo. Y he apagado mi Instagram porque sí", escribió.

La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a @Telecinco es estupenda y va para largo.

Y he apagado mi IG porque sí. — Jordi González (@jordiGlez) June 11, 2020

El tuit, que ya cuenta con más de 400 'me gusta', provocó distintas reacciones entre sus seguidores, que no dudaron en comentar. Y es que, aunque algunos aplaudieron sus palabras, otros criticaron su actitud como presentador.

Entre los mensajes destacados se encuentra el de una usuaria: "En la Noria me encantabas... pero según fue pasando los años el carácter de te ha vuelto agrio. Supongo que los realitys no son lo tuyo. Pero con todo mis respetos, has faltado mucho al respeto y sobre todo parecías siempre muy estresado".