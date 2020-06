Oltra, sobre Trenzano: "És molt rellevant el que diguen Fiscalia i el jutge perquè ja va haver-hi un arxiu"

Oltra ha indicat que el jutge ja va arxivar aquest cas en una ocasió, amb el mateix criteri que la Fiscalia, per la qual cosa és "molt rellevant" el que hagen de dir en aquest moment. "No és el mateix que la Fiscalia acuse que un partit polític siga l'únic que planteja l'acusació", ha argumentat la coportaveu de Compromís, partit al que també pertany l'alt càrrec processat.

Per açò, preguntada per si és partidària del cessament del director general, ha optat per esperar al que finalment determine el jutge, que ha donat un termini de deu dies a les parts perquè formulen acusació, demanen el sobreseïment o excepcionalment sol·liciten diligències complementàries.

En aquesta línia, ha defès que no s'ha produït un canvi d'actitud en el Consell, en relació a les exigències que plantejaven al PP quan estaven en l'oposició, i ha subratllat que "la línia ètica no la marquen els tribunals" sinó que ha de ser "més exigent", fins al punt que "hi ha situacions en què, potser, sense haver-hi imputació hi ha motius per a apartar una persona d'un càrrec".

"Açò segueix intacte", ha dit, i ha rebutjat entrar en situacions d'altres administracions -en al·lusió a l'Ajuntament de València i la situació del regidor de Compromís, Pere Fuset, a qui se li ha obert juí oral per l'accident mortal en el muntatge de les graderies dels concerts de Vivers del 2017- "però és públic i notori que en aquell moment va haver-hi conseqüències i a la persona se li van retirar les competències". "Per tant, hi ha hagut conseqüències d'una gravetat que no s'havien vist en el passat amb casos que tots tenim en la ment i no vaig a repetir", ha dit.

En aquesta línia, i davant la petició de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, qui ha reclamat al president, Ximo Puig, i a la pròpia Oltra que apliquen "el mateix criteri que van exigir al PP" en el seu moment quan càrrecs seus van ser imputats, ha dit: "Que el PP no es preocupe, que si alguna cosa caracteritza al Consell és l'exigència de l'ètica pública".

"ÈTICA PÚBLICA"

Oltra ha argumentat que "l'ètica pública no la dicten els tribunals" i té una "una exigència major" i ha insistit que el plantejament serà el de si finalment si es produeix l'arxiu de la causa o continua endavant. "Ací és el moment on la decisió determina també la qüestió publica", ha manifestat. I preguntada per quals són, aleshores, les "línies roges" que marca el Consell en aquests casos, després d'haver-les ella mateixa retret al Govern del PP, ha assegurat que estan en el Codi Ètic i del Bon Govern del Botànic, que altres administracions han copiat i pel qual van rebre felicitacions d'institucions de la UE.

"En aquest moment hi ha una ordre de processament sobre el qual les parts s'han de pronunciar i és molt rellevant el que diga Fiscalia, que és la garant de l'interés general, i a partir d'ací, molt rellevant el que diga el jutge perquè ja va haver-hi un arxiu de la causa", amb l'argument que el contingut de la denúncia del PP havia d'emmarcar-se en la jurisdicció del contenciós-administratiu o en l'àmbit de la "contesa política". Un raonament que va recolzar aleshores la Fiscalia.

No obstant açò, l'Audiència va revocar eixe primer arxiu i va acordar continuar amb el procediment i, finalment, el Jutjat d'Instrucció ha decidit processar-ho. Un testimoni va afirmar que el control al·ludit pel director general no es va fer fins al 2018.

Oltra ha defès que en el cas de les ajudes al valencià "tot s'ha fet conforme a la normativa vigent a cada moment" i ha recalcat que en eixa carta que Trenzano remet a una diputada del PP diu que es van dur a terme les actuacions de control "que corresponien legalment en aquell moment".

"Aquest és l'origen, es van aplicar les normes de control vigents i que havia dictat el propi PP", ha dit, i ha especificat que es tractava d'un control "aleatori", mentre que el Botànic va canviar la normativa per a fer "més exhaustius" els controls de les subvencions, introduint un control específic en els casos en què hi haguera una denúncia pública o per escrit. Per tant, ha fet notar que es denuncia "una qüestió feta sobre la seua pròpia normativa".