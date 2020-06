La inesperada confesión sexual de Toñi Moreno a Jorge Javier Vázquez que le provocó carcajadas en 'La casa fuerte'

El nuevo reality de Telecinco, La casa fuerte, se estrenó este jueves entre risas y bromas. Tanto es así que dos de los concursantes, Ferre y su novia, Cristina Gilabert, dieron pie a que se abordara una conversación de lo más picante en el plató, que tuvo como protagonistas a Jorge Javier Vázquez y a Toñi Moreno.

La pareja se mostró preocupada por la supuesta crisis que atraviesan las relaciones cuando llegan a los tres años de noviazgo. Fue entonces cuando el presentador le preguntó a la colaboradora cuándo cree que comienzan los problemas.

"Al día siguiente de comenzarla", respondió la que fue conductora deMujeres y Hombres y Viceversa, provocando las risas del catalán, que quiso cambiar el tono de la conversación. "¿Tú eres de las que le echa picante a la relación y se disfrazan y todo eso? ¿te has vestido alguna vez de colegiala?", le preguntó sin tapujos.

La ocurrencia del presentador provocó una inesperada reacción en la colaboradora, que le dijo que podía seguir preguntándole por otros disfraces, dejando caer que sí podría haberse disfrazado de algún personaje para hacer más interesantes sus relaciones sexuales.

Finalmente, contestó que eso no había sucedido. "No, no me ha dado a mí por disfrazarme", aclaró, añadiendo que tampoco se sentía atraída por las orgías o "corraletas".