Els municipis disposen ja dels 40 milions extraordinaris del Fons de Cooperació de la Diputació

La Diputació de València ha ingressat este dijous als ajuntaments de la província els 40 milions d'euros de l'aportació extraordinària al Fons de Cooperació Municipal, el programa conjunt amb la Generalitat que permet destinar les ajudes a inversió o despesa corrent, amb l'objectiu de reforçar l'autonomia local dotant als consistoris dels recursos necessaris per a millorar les seues infraestructures i serveis.

En el context actual, esta aportació extraordinària que completa els 60 milions d'euros que la Diputació aporta enguany al Fons de Cooperació Municipal permetrà als consistoris disposar de major liquiditat per a fer front a la crisi causada per la pandèmia, o bé per a invertir en altres necessitats en el cas de localitats on la incidència de la COVID-19 ha sigut menor.

La corporació provincial va avançar als municipis a l'abril els primers 20,6 milions d'euros de la seua aportació al Fons de 2020, la part equivalent al que aporta la Generalitat. Esta quantitat, com els 40 milions que s'han transferit hui, es reparteixen entre els 266 municipis i les 3 entitats locals menors de la província.

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, considera que este Fons de Cooperació Municipal “és el millor mecanisme per a ajudar als ajuntaments i agilitar els recursos que la institució posa a la seua disposició, ja que s'evita burocràcia al no ser necessari tramitar expedients de justificació de les actuacions i millores que proposa cada municipi des de la seua total autonomia”.

A més d'estos 60 milions d'euros per a inversió i despesa corrent, els municipis disposaran d'altres 140 milions del Pla d'Inversions, que va ser aprovat en el ple provincial i que començarà a executar-se al final de l'estat d'alarma, fruit del treball que han continuat realitzant els tècnics dels ajuntaments i la Diputació durant el confinament.

Programes socials i reactivació econòmica

La destinació d'estes ajudes del Fons de Cooperació difereix segons les necessitats dels ajuntaments, si bé algunes de les inversions es repeteixen per a donar resposta a la gestió de la crisi sanitària causada pel Coronavirus i reforçar el teixit social i econòmic de cara a la tornada a la normalitat.

És el cas d'Albal, a L'Horta Sud, on els 284.000 euros d'esta aportació extraordinària del Fons es repartiran entre el programa ‘Albal inclou’, amb una borsa de treball per a contractar una desena de persones per a la brigada d'obres; les ajudes a autònoms i pimes, especialment els que han hagut de tancar durant l'estat d'alarma o han reduït considerablement els seus ingressos; i la promoció del comerç local, que es concreta en campanyes de col·laboració amb l'associació de comerciants i el finançament del sistema de codis QR en les cartes de bars i restaurants.

Per part seua, Requena té clares les tres línies d'inversió a les quals destinarà els 334.000 euros que ha rebut de la Diputació esta setmana. En primer lloc estan els programes socials, que donen cobertura a necessitats bàsiques com l'alimentació infantil i el pagament de determinats lloguers per a evitar desnonaments.

Dins de la gestió de la crisi causada per la pandèmia, una altra prioritat és garantir material de prevenció com a mascaretes i guants, sobretot entre les persones que s'encarreguen de l'ajuda a domicili. I en tercer lloc estan els programes de foment de l'economia, amb ajudes complementàries a les d'altres institucions dirigides especialment al comerç local.

A Gandia, capital de La Safor, els 656.000 euros de l'aportació extraordinària de la Diputació, que se sumen als 408.000 rebuts a l'abril, serviran per a fer front a la nova situació generada per la crisi, implementant accions posades en marxa per a pal·liar la complicada situació per la qual travessen famílies i empreses. Assumint la responsabilitat del consistori com a institució més pròxima a la ciutadania, Gandia aprofitarà eixa major liquiditat aportada per la Diputació per a incrementar la partida de Serveis Socials i reforçar la nova ordre de subvenció al comerç, l'hostaleria i el sector turístic.

Tornada a la normalitat

En el cas de Caudete, en la línia de preparar la tornada a la normalitat una vegada superat el pic de la crisi sanitària, el consistori contempla inversions que van més enllà de la neteja de carrers i espais públics o el subministrament de mascaretes i material higiènic, que han sigut prioritàries en els mesos de major afecció de la pandèmia i en les quals, a més de l'ajuda d'institucions com la Diputació i la Generalitat, l'ajuntament ha comptat amb la col·laboració dels agricultors del municipi.

Amb l'aportació extraordinària recentment ingressada s'afrontaran despeses com el manteniment i reforç de la seguretat de la piscina a l'estiu; el mobiliari i la calefacció de l'aula per a majors en l'antiga casa del metge; i un parc de cal·listènia per a incentivar l'exercici a l'aire lliure.

El xicotet municipi d'Otos, a la Vall d'Albaida, agreix una aportació extraordinària a la qual ha donat múltiples usos, des del pagament del reforç de la neteja i desinfecció lligat a la COVID-19 i la previsió de l'exhaustiva higienització de la piscina de cara a l'estiu fins a la reparació de camins afectats per la DANA. Els més de 50.000 euros ingressats per la corporació provincial serviran també per a enllumenat, el pagament a tècnics municipals i un fons de contingència en previsió de despeses extraordinàries en este context d'incertesa.

També Ayora valora este ingrés extraordinari de 163.000 euros que, sumats a una quantitat similar aportada per Diputació i Generalitat en el primer lliurament del Fons, aniran destinats íntegrament a la reactivació econòmica post-COVID, sense descurar l'emergència social. D'esta manera, l'ajuntament ha revisat les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables, que com a novetat rebran uns bons o targetes prepagament per a comprar en establiments del municipi.

Este impuls al comerç local es completa amb una línia d'inversió prioritària per a autònoms, comerciants i bars. En temps d’ERTO i ajustos laborals, el programa de reactivació econòmica d'Ayora utilitzarà part de l'ajuda de Diputació per a incentivar la contractació en les empreses, amb 1.300 euros per treballador en contractes d'un mínim de 3 mesos i 25 hores setmanals.