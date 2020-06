Rescaten un home amb alzhèimer que havia tingut un accident en una zona muntanyenca de Catadau

Sobre les 11.20 hores del diumenge, la Guàrdia Civil va rebre una telefonada d'un veí de Catadau que manifestava que es trobava fent una passejada pel camí Pou de la Nevera i que estava escoltant crits al lluny en la muntanya, sense poder determinar d'on procedien, però que pareixia que demanava auxili.

Minuts més tard va realitzar una telefonada una dona manifestant que son pare, de 72 anys, s'havia perdut per la zona de Catadau, ja que havia eixit del domicili al matí i no havia tornat, posant en avís que aquest patia alzhèimer i que portaven hores sense saber gens d'ell.

Es va organitzar un operatiu de cerca per part d'efectius de la Guàrdia Civil, entre la zona d'extraradis de Catadau i el lloc on un testimoni va escoltar crits, al que es va sumar la Policia Local de Catadau. En ser una zona muntanyenca el lloc on es van escoltar els crits l'última vegada, es va realitzar una batuda a peu per components de l'operatiu.

Finalment, les patrulles van donar amb el lloc dels fets i van localitzar l'home, el qual s'havia precipitat per un vessant en una zona muntanyenca de difícil accés de matoll baix i pineda, pedregosa i molt escarpada.

El desaparegut es trobava tombat, amb ferides sagnants obertes en el cap i sense poder-se moure, i amb clars signes de deshidratació i desorientació.

Pel temor al fet que poguera tindre alguna lesió òssia, es va decidir no moure-li i es va avisar al SAMU. Se li va atendre amb primers auxilis fins a l'arribada dels servicis sanitaris, a causa que aquesta persona no sabia on es trobava i tenia dificultat per a moure's.