Yoli, de 'GH 15', ha vuelto a encontrar el amor: "Todos los días a su lado son como un sueño"

Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y si no que se lo digan a Yoli, exconcursante de GH 15. Cuando creía que no volvería a enamorarse tras la mala experiencia con Jonathan Pérez, el corazón le ha hecho la jugada contraria.

El destino ha querido que la albaceteña crea de nuevo en el amor. Según ha contado en su canal de Mtmad, todo comenzó con unos mensajes de Instagram: “Él me llevaba siguiendo desde hace ya mucho tiempo. Yo no tenía ni idea de su existencia, es un chico de aquí de Valencia y el 27 de febrero para ser exactos me mandó un mensaje directo”.

A pesar de no soler hacer caso a los mensajes de las redes sociales, debido al gran volumen que recibe, a él sí le contestó. Con una sonrisa en la cara, Yoli ha desvelado que está “entre feliz, nerviosa y emocionada”, gracias al valenciano parece que “todos los días son un sueño”.

— Y♡landa (@love_yolii) May 27, 2020

“El 28 de abril empezamos a hablar más asiduamente” continúa contando la influencer. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a crear una relación de amistad en la que no paraba de aumentar la confianza, hasta que llegó el momento de darse los números de teléfono.

Desde ese día, los sentimientos han ido a más formando una enamorada pareja. En el primer mes desde que empezaron a verse, el chico la ha llevado a cenar e incluso le ha presentado a su hermano y su cuñada, pero lo mejor ha sido la carta de amor que le dedicó, junto a un ramo de rosas.

Yoli se muestra realmente emocionada al leer las siguientes palabras de su nuevo amor: "A tu lado es donde me quiero quedar, porque soy tan feliz que no se compara con nada. Gracias por los momentos que me das, por ser tú, por quererme así. Te amo infinito, bebé. Esto solo acaba de empezar".