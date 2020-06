Cultura.- El Music Port Fest de Sagunt trasllada la seua tercera edició a 2021, manté el cartell i incorpora artistes

Des de l'organització han indicat en un comunicat que "davant la impossibilitat de celebrar el festival en les dates inicialment previstes per l'actual emergència sanitària, l'organització va optar per ajornar l'esdeveniment i, així, protegir la salut i la seguretat d'artistes, públic i treballadors".

Durant les últimes setmanes, les empreses promotores del Music Port Fest "han treballat a contrarellotge per a intentar quadrar les agendes dels artistes ja confirmats per a l'edició de 2020". Així, l'objectiu dels responsables del festival sempre ha sigut mantindre la totalitat del cartell ja anunciat el pròxim any.

En conseqüència, el Music Port Fest 2021 comptarà amb les actuacions d'intèrprets de referència de l'escena de l'indie estatal com Dorian, La Casa Azul, León Benavente, Carolina Durante, Sidonie, El Columpio Asesino, Maika Makovski, Zahara, Elyella, Shinova, Delaporte, Ley Dj i Novio Caballo. A aquests noms, ja coneguts, se sumen artistes com a Novedades Carminha, La Bien Querida, Yahaira Dj i uns altres que s'anunciaran pròximament.

ABONAMENTS A LA VENDA

L'organització ha recordat que les localitats adquirides per a l'edició de 2020 seran totalment vàlides per al Music Port Fest 2021. A més, no hi haurà costos addicionals. D'aquesta manera, només serà necessari conservar l'entrada fins a la celebració de l'esdeveniment, sense necessitat de fer cap gestió per part del públic.

D'altra banda, els nous abonaments generals vàlids per als dos dies de l'esdeveniment ja estan a la venda en la web oficial del Music Port Fest amb un primer preu promocional de 50€ (més despeses de gestió). Les persones empadronades a Sagunt poden adquirir les entrades per 40€ (més despeses de gestió).