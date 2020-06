La presidenta de Navarra dice que se ha decidido no adelantar la movilidad entre Comunidades por "prudencia"

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, María Chivite ha señalado que el Gobierno ha mantenido que iba a mantener un "criterio de prudencia a lo largo de todas las fases de desescalada y hemos preferido ir dando pequeños pasos semana a semana en vez de pasos más largos cada 15 días". "Estamos en fase 3 con determinadas restricciones en la primera semana que se levantan en la segunda semana, porque queremos controlar mejor", ha dicho.

Para decidir sobre la movilidad, Chivite ha explicado que ha mantenido conversaciones con presidentes del resto de las Comunidades Autónomas. "El presiente de Aragón me dijo que si había que levantar el estado de alarma no estaba dispuesto a hacerlo y le dije que yo también lo veía así. Ayer a última hora hablé con la presidenta de La Rioja, que me trasladó que no tienen la decisión tomada y que la tomarán el viernes", ha dicho, para señalar que en Navarra, "viendo que habíamos ido bien con el proceso, no nos parecía oportuno levantar el estado de alarma para permitir la movilidad".

En cuanto a la zona fronteriza entre Navarra y Francia, Chivite ha explicado que "excede de nuestras competencias" y ha explicado que es una cuestión que corresponde a los Gobierno de España y Francia. "Se ha facilitado cierta movilidad con temas de pastoreo y de trabajo, pero el tema de las ventas no ha podido ser", ha señalado. Según ha apuntado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España "sí estaba por la labor, pero al Gobierno francés no le ha agradado la cuarentena" que decidió imponer el Gobierno español a los visitantes extranjeros.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha cuestionado que el Gobierno de Navarra "no ha aprovechado la orden ministerial que deja en manos de las comunidades autónomas" las nuevas decisiones en la desescalada y ha dicho que se podían "haber establecido algunos corredores o posibilidad de relación con otras Comunidades".

En concreto, Barkos ha planteado al Gobierno foral que aborde la situación de Viana, localidad fronteriza con La Rioja y para la que es "vital para el futuro económico" poder recibir ciudadanos de la comunidad vecina. "En Viana hay una reflexión muy básica. ¿Cómo puede ser que se haya anunciado ya que aviones de turistas van a ir a Baleares y el tránsito entre ciudadanos de La Rioja y Viana no esté permitido?", ha planteado.

Así, ha pedido al Gobierno que estudie que "determinadas actividades pudieran ser habilitadas" y que "explore con rapidez" esta opción.

María Chivite ha respondido que actualmente "se puede dar movilidad para ir a trabajar o para determinadas cuestiones del ámbito socioeconómico o cuestiones de fuerza mayor, pero es verdad que la decisión que tomamos no fue tanto mirando al resto de Comunidades, como mirándonos a nosotros mismos y al criterio de prudencia en la desescalada".