La Gonzalo Anaya vol educació presencial amb totes les garanties sanitàries per a tot l'alumnat

20M EP

La Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya vol educació presencial, amb totes les garanties sanitàries, per a tot l'alumnat, per al que demana que s'adapten espais educatius per a complir les distàncies i s'habiliten els recursos necessaris per a complir les noves ràtios.