El actor Edu Soto se convierte en padre por primera vez

Se conocieron en 2014 y desde entonces su amor no ha hecho más que crecer día a día. Y ahora ha culminado en uno de los momentos más felices de las vidas del actor Edu Soto y de la diseñadora Eva Hurtado: la pareja ha aumentado la familia con la llegada de su primer hijo.

Era el propio humorista el que daba la bienvenida en Instagram al mundo a su pequeño, nacido este miércoles 10 de junio. Lo hacía con una hermosa fotografía en la que se ve cómo les coge con su mano el dedo a sus padres y en la que revelaba el nombre que le han puesto.

"Ayer nos cogió la mano Imel Soto Pascual. Ya somos 3 para siempre. Es el momento animal más precioso que he vivido jamás. Nuestro primer hijo nos llena de felicidad", escribía desde el sentimiento el humorista catalán, nacido en Mataró hace 42 años.

Aunque muy reservados en su vida privada, lo cierto es que este nacimiento era largamente esperado desde que lo confirmase en una entrevista el pasado mes de febrero que le hicieron en el programa La ventana, de Cadena SER: "Es un motivo de alegría. Desde que te enteras es muy bonito ver que la gente se alegra tanto cuando nace una personita".

El buen humor que destila el actor y humorista se ha podido comprobar en la cantidad de mensajes de felicitaciones que está recibiendo en la publicación, que no cesa de recibir parabienes de muchos compañeros de profesión que han coincidido con él en alguno de los shows, películas y series en los que ha participado.

"¡Amigo! Muchas felicidades a los dos. Imel tiene nombre y cara de príncipe de la comedia. Y la gran suerte de tener un papi con un corazón que no le cabe en el pecho. Ganas de achucharlo y de abrazarte. ¡Te quiero!", le escribía su buen amigo José Corbacho, por ejemplo.

Además de él, Manuela Vellés (con quien recientemente coincidió en un capítulo de El Ministerio del tiempo), Belén Cuesta, Mar Saura, Lolita, Diana Navarro, Saúl Craviotto, Marta Belenguer, Aron Piper, Jorge Cadaval, Lucas Vidal, Roko o Sergio Llull, entre otros.

Edu Soto y Eva Hurtado se conocieron en Málaga hace seis años, cuando el actor participaba en la ciudad andaluza en el espectáculo The Hole 2. Actualmente viven en Madrid y forman una dupla formidable: no por nada ella es la encargada de diseñar la mayoría de los outfits del intérprete, como los chalecos que suele vestir y que tan famosos se hicieron en su paso por Tu cara me suena, concurso en el que quedó en segundo lugar.