La Unió de Periodistes Valencians denuncia el "menyspreu" al sector i exigeix "entrar també en la nova normalitat"

El col·lectiu professional lamenta, en un comunicat, que pareix que "eixa normalitat arriba a tots els àmbits excepte al periodístic". "En primer lloc, --explica- el sector dels mitjans de comunicació ha sigut i està sent un dels més afectats pels ERTO, malgrat haver-se decretat que el periodisme era una activitat essencial durant aquesta crisi sanitària per la Covid-19".

És a dir, "molts periodistes que haurien de ser considerats treballadors essencials han sigut acomiadats o han vist retallades les seues jornades i, per tant, els seus salaris", recalca l'organització, que al·ludeix a l'enquesta que ha realitzat i que reflecteix que el 80% dels periodistes 'freelance' han patit també una reducció dels seus ingressos.

"I ara quan els centres comercials estan ja oberts, quan es permet la concentració de 15 persones en una terrassa o quan s'està plantejant l'obertura imminent de les fronteres per al turisme nacional i internacional, resulta que el treball presencial de periodistes i fotoperiodistes és un problema per a administracions i institucions al qual no es dona una solució viable", emfatitzen.

"EXCUSA"

"Entenem, -prossegueixen des de la Unió de Periodistes- com no pot ser d'una altra manera, que l'activitat presencial estiga condicionada per l'adopció de mesures sanitàries i de seguretat, però sense que açò supose en la pràctica una excusa amb la qual dificultar el treball de periodistes i fotoperiodistes".

En aquest sentit, posen com a exemple que han tornat ja les reunions presencials dels polítics "però no les rodes de premsa presencials, de la mateixa manera que es planteja que no puguen accedir tots els mitjans de comunicació -sense exclusions- a les competicions esportives".

I tot açò quan, a més, periodistes i fotoperiodistes de tots els mitjans "han demostrat des del principi el seu compromís amb un treball per al qual han assumit riscos, eixint al carrer des del primer dia de l'estat d'alarma per a informar a la ciutadania", afigen.

Finalment, exigeixen que, ja que Comunitat Valenciana està a punt d'avançar a la fase 3 de la desescalada, l'entrada en la nova normalitat es produïsca "també per al periodisme i els mitjans de comunicació, d'acord amb la resta de sectors i activitats econòmiques, sense que els protocols sanitaris s'utilitzen d'excusa per a vulnerar el dret a la informació i la llibertat de premsa".