D'aplaudiments en balcons a denúncies en Fiscalia de València per cartells d'odi: 'Pedro S. Pablo I. Assassins'

L'engegada de la 'nova normalitat' està donant pas, segons ha pogut saber Europa Press, a la queixa i denúncies davant la Policia, que posteriorment es traslladen al ministeri públic, per cartells o missatges que alguns ciutadans consideren ofensius.

Algunes d'aquestes denúncies s'envien a la secció d'Odi de la Fiscalia de València, coordinada per Susana Gisbert, per a determinar si es pot haver incorregut en algun tipus de delicte d'incitació a l'odi o, per contra, es tracta d'una crítica o d'un retret social que tindria un recorregut jurídic curt.

Es remeten denúncies amb tot tipus de missatges i cartells, alguns anònims i uns altres no. Per exemple, existeix un part de la Policia en el qual s'informa que Subdelegació del Govern va posar en coneixement l'exhibició d'una pancarta des del balcó d'una vivenda de Torrent (València) en el qual es pot llegir, en tres línies: 'Pedro S. Pablo I. Assassins'.

La policia es va traslladar fins al lloc indicat per Subdelegació i va fer un reportatge fotogràfic acompanyat d'un atestat. Van localitzar els habitants on estava penjada la pancarta i la propietària reconeix la seua autoria i assenyala als agents que la retirarien. Aquest atestat està ara en mans de Fiscalia a l'espera de veure si l'actuació mereix un retret penal.

Un altre exemple. Una denúncia d'un particular resident en el municipi valencià de Mislata davant la Policia perquè havia rebut amenaces. Segons va manifestar, els veïns es van queixar perquè havia posat una bandera d'Espanya i el nombre de morts per coronavirus, així com la paraula en sí 'morts'. Açò generava "malestar" perquè en la finca residien molts xiquets que cada dia podien veure aquest missatge.

L'autor de la bandera, per respecte als menors, -sempre segons el mateix atestat-, va retirar la paraula 'morts', però va deixar els nombres així com les banderes d'Espanya amb el crespó negre.

Després d'aquests fets, aquest veí va trobar en la seua bústia del domicili un anònim en el qual es llegia: 'De parte de todos tus vecinos, métete el cartel de los muertos y tus banderas en el puto culo. Sois lo peor, pareja de tontos'.

Aquest veí va denunciar que no era la primera vegada que li ocorrien fets similars, encara que no havia denunciat. Segons va comentar, uns mesos abans va rebre un altre anònim on li demanaven que llevara la bandera d'Espanya. Sobre aquest tema, va manifestar als agents que els veïns sabien que és afiliat de Vox Mislata i que aquest era el motiu de les diferències entre ells.

"NO ÉS UN MÓN IDEAL"

La fiscal Susana Gisbert ha manifestat que aquest tipus de denúncies han proliferat arran de la desescalada com a conseqüència de la Covid-19, ja que durant el confinament no s'havia rebut cap.

"Aquest tipus de coses et donen idea que el món ideal en el qual pensàvem que ens havíem convertit, no ho és. Hem tornat al que era", ha afirmat Gisbert, qui ha afegit que el recorregut penal d'aquest tipus d'actes, que no es dirigeixen a ningú en concret ni pretenen crear una ofensa, és limitat.

Es tracta, ha recordat, de protestes contra el Govern o contra qui protesta contra el Govern. "Al principi passava amb els sanitaris, als quals alguns veïns no volien en els seus edificis per por dels contagis. I ara açò", ha dit. La reacció penal és la mateixa.

Aquests fets, ha agregat, també poden ser un reflex de la societat de com veu la política: "Si veiem contínuament en les pantalles polítics cada vegada més enfadats i amb tanta crítica, la societat ho reprodueix. O potser siga al revés. Un reflex mutu", ha postil·lat.