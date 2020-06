Puig demana centrar el debat dels fons en el rigor dels números i diu que la Comunitat Valenciana "no està tirant coets"

Sobre aquest tema, ha recalcat, després de visitar Fisabio, que "a ningú li pareix bé al cent per cent" el canvi de criteri del fons no reemborsable de 16.000 milions que aprovarà el Govern per a compensar les despeses derivades de la crisi del coronavirus, però ha destacat que "s'ha avançat en certa Justícia".

En eixe sentit, ha assenyalat, davant les queixes de presidents com Quim Torra (Catalunya), Emiliano García-Page (Castella-la Manxa) o Javier Lambán (Aragó), que cada comunitat "pot i ha de defendre els seus interessos però cal buscar la màxima objectivitat" i els ha urgit: "És el moment d'intentar avançar tots junts".

Puig ha recalcat que "en cap moment" el Consell ha volgut fer d'això "un focus de conflicte" i ha destacat: "Quan es parla de solidaritat jo m'apunte el primer però és absurd que la Comunitat Valenciana amb 12 punts càpita per sota de la mitjana nacional exercisca la solidaritat amb altres comunitats amb més recursos". De fet, ha admès que li haguera agradat que el criteri poblacional "tinguera encara més pes" en el repartiment.

No obstant açò, ha destacat que, a falta de saber amb exactitud el decret del repartiment, calcula que la Comunitat Valenciana rebrà entre un set i un 10% del previst inicialment. D'aquesta manera, serà la segona que més es beneficie.

En qualsevol cas, ha argumentat que el problema de fons és "la falta de suficiència financera en el conjunt del sistema autonòmic" perquè "el pilar fonamental de l'Estat del benestar que és la Sanitat exigeix un creixement gran de recursos i si no vols fer retallades com nosaltres et menges una part fonamental del pressupost que no pots competir en la recuperació econòmica".