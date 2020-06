La Mutant i el TEM reobrin a la fi de juny amb la programació paralitzada per la Covid-19

La Mutant i el Teatre El Musical (TEM) reobriran les seues portes a la fi d'aquest mes de juny amb la programació que va quedar paralitzada per la Covid-19 i resituaran la que quede pendent en la nova temporada. Una temporada que s'avançarà en el temps i arrancarà per primera vegada al setembre, un mes en el qual abans no tenien oferta cultural.

Els teatres municipals es converteixen així en "avançada" de la reobertura dels auditoris valencians. Ho faran amb l'audiovisual, la disciplina que consideren que més minimitza el risc de contagi, i amb nous protocols de seguretat per al públic, personal tècnic i companyies.

Entre els espectadors hi haurà separació entre butaques -encara que caldrà esperar el protocol que ultima el Govern per a veure si persones que vagen juntes es poden asseure's al costat-, els programes de mà se substituiran pels de lectura QR, hi haurà dispensadors de l'hidroalcohòlic, augmenta el temps per a acomodar els espectadors i s'instal·larà senyalística informativa i marques en el sòl per a guiar entrades i eixides.

Només hi haurà una funció al dia i s'afegirà un apèndix als contractes de les companyies perquè firmen una declaració responsable de compliment de les mesures higièniques i de prevenció. Es prioritzarà l'ús individual de camerinos i quant al nombre d'intèrprets en l'escenari, el consistori està a l'espera de les directrius del Govern.

Entre el personal tècnic s'evitarà compartir material (micròfons, interlocutors, auriculars, documentació, cablejat) i si ho fan es desinfectarà degudament.

Així ho ha explicat aquest dilluns la regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez, durant la presentació de la programació estiuenca de tots dos teatres municipals, juntament amb coordinadora artística de la Mutant, Marta Banyuls.

Audiovisual i curs de confinament per a arrancar

La Mutant arrancarà el 27 de juny amb la Mostra de l'Audiovisual Valencià a càrrec de Redacción Atómica, un col·lectiu que ha fet una selecció de les creacions audiovisuals de l'últim any en la ciutat i que inclourà una sèrie de curts sobre el confinament durant l'estat d'alarma per la Covid-19.

Després hi haurà un cicle de Nova Animació Europea -del 30 de juny al 5 de juliol- a càrrec de l'Aula de Cinema de la Universitat de València (UV), departament amb el qual segons ha avançat Banyuls, La Mutant vol establir un conveni per a assumir cicles que tenen en diferent època de l'any.

La sala continuarà amb Club Mutant, un cicle de tallers i jornades d'investigació sobre les danses undergrounds que no es va poder celebrar entorn al Dia Mundial de la Dansa i que ara recupera. S'obrirà el 8 de juliol amb una marató de dansa en el Teatre El Musical (TEM) i la resta d'activitats continuaran en La Mutant.

Li seguiran 'El Muro' de la Teta Calva, inspirada en Pink Floyd i centrada en una dona la vida de la qual s'afona, que inicialment estava previst per a juny. Finalment, La Mutant conclourà el mes de juliol conclourà amb Tagomago Fest, un festival de música electrònica que recupera any rere any i que Banyuls espera que puga desenvolupar-se ja amb l'aforament al complet, i si no, al 50%.

El Teatre El Musical (TEM) per la seua banda reobrirà amb el III Festival de Titelles al Cabanyal per a commemorar el 40 aniversari del Teatre de Marionetes La Estrella, referent en el barri. Serà els dies 3, 4 i 5 de juliol i els dies 10, 11 i 12, tant en el TEM amb en La Estrella.