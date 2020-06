Coronavirus.- CSIF planteja a Educació un pla de reconstrucció que adapte el Pla Edificant a la nova realitat

Segons ha informat CSIF en un comunicat, la central sindical considera "imprescindible" aclarir "ja" l'inici del pròxim curs i reclama una adaptació del denominat Pla Edificant per a "ajustar-ho a la nova situació sanitària" pel coronavirus.

El sindicat sosté que el pla de reconstrucció ha de comportar un increment d'inversió en professorat i centres per a ampliar instal·lacions i disminuir ràtios d'alumnat per docent i adaptar-se a les mesures de seguretat marcades per a afrontar la pandèmia.

La central sindical també demana coordinadors de prevenció de riscos i salut laboral en tots els centres, igual que professionals sanitaris. Al seu juí, en aquesta conjuntura, la Conselleria pot aprofitar els retards en les obres del Pla Edificant "per a adaptar les seues propostes a les noves necessitats i centrar-la en increment d'aules en els centres ja existents".

D'aquesta manera, sosté que "podria ajustar-los a una reducció del nombre d'alumnes per classe per a garantir la distància de seguretat".

La central sindical insta Educació al fet que aclarisca tant a equips directius com a famílies com va a ser la formació en el pròxim curs i de quina manera es coordinarà l'educació a distància i presencial.

El sindicat proposa també, dins d'aquest pla de reconstrucció, una aposta decidida per la Formació Professional (FP). La central sindical adverteix que una inversió amb la finalitat de dotar de més mitjans a aquesta preparació "repercutirà en un augment de la capacitació per a trobar treball dels seus alumnes davant un mercat laboral que s'està complicant".

CSIF considera prioritari també, i així ho inclou en el seu projecte, més formació per al professorat, que siga gratuïta i en horari lectiu, la necessària dotació de mitjans tecnològics als professionals o "supressió de retallades que encara romanen per a passar, per exemple, a les 18 hores lectives en Secundària", reclama.

En aquesta línes, urgeix la renovació d'equips i instal·lacions tecnològiques en centres educatius, modernització dels recintes ajustada a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals o dotació de les mesures sanitàries bàsiques als centres.

De la mateixa manera, planteja itineraris reversibles en la formació per a adaptar-se a les necessitats i interessos de l'alumnat o a atenció individualitzada amb els suports i desdobegaments corresponents.