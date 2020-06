La Consejería de Educación propone reducir en 302 profesores la plantilla funcional de cara al próximo curso

No obstante, esta plantilla no está "cerrada" y, en el caso de que sea necesario más personal en función de los escenarios futuros que se pudieran producir, la Junta "no va a tener ninguna duda en contratar a más personal o aquel que sea necesario".

Así lo ha señalado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, de la que se han levantado los sindicatos en rechazo a la supresión de plazas docentes que contempla la Junta.

En esta línea, la consejera ha lamentado "profundamente" que no se le haya dado al Ejecutivo regional la oportunidad de explicar la propuesta de plantilla a los sindicatos y que tampoco hayan querido entrar a escuchar la planificación para el próximo curso.

"La negociación, la escucha y el diálogo tienen que estar por encima de todo", ha expuesto Gutiérrez en rueda de prensa en Mérida, quien ha recalcado que la obligación de la Junta es avanzar y planificar en las "mejores condiciones" y "con garantías" el próximo curso.

Sobre esta propuesta, Gutiérrez ha considerado que es una "buena propuesta" y que "merecía la pena ser escuchada y negociada" por parte de las organizaciones sindicales, ante una administración regional que está siendo "justa".

"Es una plantilla suficiente para estos momentos, Extremadura tiene las ratios más bajas de España en cuanto a alumno por profesor", ha indicado la consejera extremeña.

También ha valorado la propuesta como "generosa" y que atiende a los momentos que se están viviendo actualmente, así como a los criterios a los que el gobierno de la Junta ha sido "fieles".

NO ES UNA PLANTILLA CERRADA

En esta línea, la consejera de Educación ha indicado que esta plantilla no está "cerrada" y ha informado de que el jueves hay prevista una reunión de Conferencia Sectorial de Educación con la ministra del ramo, Isabel Celaá, y las comunidades.

Así, en dicha reunión, Gobierno y comunidades autónomas negociarán una serie de condiciones mínimas y orientaciones a tener en cuanta de cara al próximo curso y, en el caso de que sea necesario más personal en función de los escenarios, la Junta "no va a tener ninguna duda en contratar a más personal o aquel que sea necesario".

También ha considerado una "buena noticia" para Extremadura que el Gobierno central haya decidido realizar una inversión de 2.000 millones no reembolsables en Educación para todas las comunidades autónomas, aunque aún se desconoce la cantidad que le corresponderá a Extremadura

DESCENSO DE NATALIDAD

Así, y en cuanto a la Educación Primaria, la consejera ha aludido al "descenso continuado" de la natalidad en la región en los últimos años, un factor que repercute de manera negativa en la plantilla funcional, ha dicho.

De este modo, desde 2014 hay en la región 10.000 alumnos menos, una cuestión que se tiene que reflejar en la plantilla funcional y que ha tenido muy en cuenta la Inspección a la hora de hacer la propuesta técnica.

A pesar del descenso de natalidad, según ha remarcado la consejera, la administración autonómica trabaja para intentar que el impacto en la plantilla sea lo "menos drástico" posible, así como favorecer a los centros con mayores dificultades.

De este modo, la propuesta de la Inspección era reducir en 186 docentes en educación Primaria, aunque finalmente, como ha avanzado la reducción se va a quedar en 37 profesores menos en esta etapa.

Así, como ha explicado la consejera, la Junta, en la propuesta llevada a la Mesa Sectorial de Educación, ha intentado mantener la plantilla en Centros Rurales Agrupados, la de los centros de atención educativa preferente, así como teniendo en cuenta la situación de la crisis sanitaria y pensando en que el curso 2020-2021 será "diferente".

Por ello, y teniendo en cuanto estos criterios, la propuesta de reducción de 186 profesores se quedará finalmente en 37 profesores menos de cara al próximo curso, por lo que cree que es una "muy buena propuesta" teniendo en cuenta las condiciones actuales.

PLANTILLA DE SECUNDARIA

En cuanto a la plantilla de Secundaria, Esther Gutiérrez ha destacado que está afectada principalmente por la vuelta a las 19 horas lectivas, teniendo en cuenta que el curso pasado se firmó un acuerdo para volver a las 18 horas lectivas.

En esta línea, la consejera ha recordado que esta medida siempre ha estado condicionada a la "capacidad presupuestaria", tal y como marca la normativa nacional y ante lo que los sindicatos eran "conscientes".

Así, y ante el "deseo" de abonar el 2 por ciento de la subida salarial hizo que se planteara la imposibilidad de mantener las dos cuestiones, el 2 por ciento y las 18 horas lectivas semanales, y se optó finalmente por la subida salarial.

Por ello, el dejar las 18 horas y tener 19 horas lectivas semanales en el curso 2020-21, provoca tener 265 vacantes menos para prestar el mismo servicio educativo, ha reafirmado.

"En definitiva, de la propuesta técnica de 540 (menos) que se proponía entre Primaria y Secundaria, finalmente van a ser 302, que es la suma de los 265 y las 37 en Primaria", ha dicho.

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS

A preguntas de los medios ante las críticas de los sindicatos, que han abandonado la Mesa de Educación en rechazo a la supresión de plazas docentes que contempla la Junta y que no descartan convocar una huelga general en Educación en septiembre, la consejera ha recalcado el dinero que llegará del Estado no se puede destinar en su totalidad a recursos humanos.

Por ello, ha indicado que no se puede decir en estos momentos que el importe que le corresponde a Extremadura de ese fondo, sin saber las necesidades ni el escenario del curso que viene, se vaya a destinar el cien por cien al personal.

También, y ante las críticas sindicales de cara a las plantillas, la consejera de Educación ha lamentado que se opongan a la reducción de las plantillas pero quieran al mismo tiempo la subida del 2 por ciento.

Así, ha recordado que de forma previa al estado de alarma, se les comunicó que, para llevar a cabo esa subida, había que hacer un "esfuerzo" que se tradujo pasar de las 18 horas lectivas semanales a las 19 horas.

"Nosotros siempre estaremos dispuestos a negociar, ahora, no podemos quererlo todo. Queremos que se pague el 2 por ciento y queremos que no disminuyan nada las plantillas aunque hayan menos alumnos, hoy por hoy no se puede dar esa cuestión", ha dicho la consejera.

En esta línea, ha remarcado que en cuanto se pueda se recuperará, pero en los momentos actuales, cree que "no es algo tan desmesurado" la propuesta de la Junta, ya que "no se puede esconder bajo la palabra recorte" un acuerdo que beneficiará prácticamente a la totalidad de la plantilla.

Así, Esther Gutiérrez ha manifestado que es "momento de arrimar el hombro" y ha manifestado que no comparte el papel que están desempeñando los sindicatos.