Casado dice que la responsabilidad del PP es construir "la alternativa" a Sánchez y llama a los desencantados

Pablo Casado tiene muy claro cuál es su hoja de ruta. "Nuestra principal responsabilidad es hacer oposición a este Gobierno", dijo, pero asume que su partido tiene otra "muy importante", que es la de "construir nuestra alternativa para preparar nuestra llegada al Gobierno". El presidente del PP marcó así los pasos ante un Ejecutivo, el de Sánchez, que considera desbordado.

Casado se expresó de esta forma en su intervención ante la Junta Directiva Nacional de la formación. "El Gobierno tenía al menos dos deficiencias al iniciarse la crisis y, no solo siguen ahí, sino que se han agravado", sostuvo. Son su "fragilidad y su devastadora gestión económica". Además, llama a los socialdemócratas desencantados con Pedro Sánchez. "Debemos cobijar a todos esos españoles socialdemócratas que quizás no comparten todas nuestras propuestas, pero sí la más importante la defensa de la libertad, la igualdad de todos los ciudadanos y la prosperidad para los suyos", sentenció.

Volvió a llamar además a la moderación. "No hay PP duro ni uno blando, hay un único PP", sostuvo, en una frase muy repetida cuando al partido le vinieron mal dadas por la influencia de Vox. "Ese debate es falso", añadió Casado. En este sentido, tiene clara su forma de actuar. "Siempre me he guiado por la ética de la responsabilidad, la coherencia, la credibilidad y la confianza; aunque sean armas poco efectivas a corto plazo contra la mentira, la hipocresía o el cinismo".

También afeó al Gobierno el baile de cifras de casos y fallecidos por coronavirus. "Conocer toda la verdad es la única manera de evitar que esto se vuelva a repetir", dijo, antes de añadir que el PP solicitará una comisión de investigación parlamentaria "para analizar todos los errores cometidos" por el Ejecutivo durante la crisis. "No vamos a parar", sentenció el líder de la oposición.

Asimismo, los populares propondrán la creación de una oficina nacional para atender todas las necesidades de las víctimas de la pandemia, así como que se fije una fecha del año en la que se conmemore a los fallecidos y afectados por esta enfermedad.

"Es terrible que a estas alturas no sepamos la cifra real de fallecidos en España, aunque ya nadie duda que es la más alta del mundo por habitante", añadió sobre este asunto, y volvió a culpar a Sánchez, porque según cree Casado "el Gobierno intenta tapar su responsabilidad ocultando, que sepamos, 16.000 fallecidos no reconocidos".

"El Gobierno más ultra de la historia"

El presidente del PP ha asegurado que Sánchez quiere hacer del Partido Popular el "retrato de la derecha dura, crisparadora, desagradable" e instalada "en el 'no es no'" con el objetivo de "neutralizar" su labor de oposición y "blanquear el Gobierno más ultra de la historia".

"Tenemos evidencias más que suficientes de que Sánchez ha empezado ya a bombear la vieja receta de la crispación con la que pillaron a Zapatero en un 'off the record' o a su predecesor con el clásico dóberman", ha enfatizado, para añadir que esto no es "ninguna sorpresa".

Tras asegurar que ser "moderado es ajustar las palabras y los actos a la verdad de lo que ocurre", Casado ha afirmado que el PP no va a contribuir a la "espiral de división y de enfrentamiento" que, a su juicio, "una vez más la izquierda quiere desencadenar". "Pero nos vamos a oponer a ella y la vamos a denunciar con la intensidad que en cada momento se necesite", ha avisado.

En este sentido, Casado ha recalcado que no va a liderar un PP "ni desestabilizador ni bronco" ni que "pierda de vista sus obligaciones institucionales y de Estado". Eso sí, ha dicho que tampoco va a liderar un PP "ingenuo" o "incauto" porque, en su opinión, las consecuencias de eso las pagarían todos los españoles. "Voy a defender un PP firme y en su sitio. Un PP centrado en las cuestiones esenciales para España, un PP propositivo, realista", ha asegurado, para añadir que "irresponsable" no es quien alerta de la "naturaleza divisiva y reaccionaria" del Gobierno sino "quien señala al PP en vez de señalar al Gobierno".