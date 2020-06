Mejores bandas de Heavy Metal en la Historia

24

Saxon es una banda británica de heavy metal formada en 1976 en Barnsley, Reino Unido, son considerados líderes de la New Wave Of British Heavy Metal junto a Iron Maiden y Def Leppard. Tuvieron un breve pero excelente período de considerable popularidad en el Reino Unido durante la primera mitad de los años ochentas con los discos "Wheels of Steel", "Strong Arm of the Law", "Denim and Leather" y el disco en vivo "The Eagle Has Landed".