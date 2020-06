El mal rato de Iñaki López durante el programa: se equivoca varias veces con la entrevistada y su cara lo dice todo

El presentador de 'La Sexta Noche', Iñaki López, vivió este sábado, poco antes de la finalización del programa, una embarazosa situación durante la conexión con una entrevistada. La emisión se convirtió, ya de madrugada, en un cúmulo de errores y momentos incómodos al presentar a la invitada.

Tras saludar a Ana González, el periodista se equivocó al mencionar el nombre del negocio que regenta la mujer en el barrio madrileño de Quintana. En lugar de 'Ana, ¿qué me pongo?', que es como se llama la tienda, lo rebautizó como 'La mosca Lola'. "No, no, no, no", contestó la invitada entre risas para aclarar la confusión.

“Pues, de 'Ana, ¿qué me pongo?' a 'La mosca Lola', me parece... Me encanta que mi equipo de redacción sea tan creativo a estas horas de la madrugada”, bromeó el presentador.

Sin embargo, no acabaron ahí los gazapos de la entrevista. "Has pedido el Ingreso Mínimo Vital. Eres madre soltera de un crío de 13 años", continuó el periodista. Sin embargo, Ana volvió a negar con buen humor, mientras a López se le descomponía el rostro.

"No, no, madre soltera no, tampoco", puntualizó, a lo que López contestó con un irónico: "Vamos bien". Y, resignado, optó por ceder la palabra a la entrevistada para que contara ella misma su historia, tras lo que se oye cómo el presentador se desespera fuera de micro lo ocurrido.

A partir de ese momento, la intervención de Ana transcurrió sin incidentes y explicó cómo tuvo que cerrar su tienda debido al coronavirus y enviar a su hijo con su exmarido, porque ella no podía hacerse cargo. Detalló cómo ha recibido ayuda de asuntos sociales y de los vecinos del barrio y cómo espera volver a abrir.

Asimismo, relató cómo durante el confinamiento le dieron la noticia de que padece cáncer y ha tenido que recibir varias sesiones de quimioterapia. No obstante, las adversidades no le han quitado el humor y la sonrisa.

"Un auténtico ejemplo de superación, de lucha y de buen humor", despidió la conexión López.