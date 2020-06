Cs preguntará a Defensa en el Congreso si ha comprado los terrenos para CEUS al Ayuntamiento de Moguer

En una nota, Díaz ha pedido, además, al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, "transparencia", así como que "documente y explique en qué términos se ha hecho esta venta" y, en caso de que aún no se haya producido, ha insistido en su propuesta de que lo haga por "un coste simbólico o ceda los terrenos", de modo que "este proyecto no se pare sólo para darle el oxígeno al Gobierno de Sánchez que le quita a Huelva".

En concreto, el parlamentario andaluz ha instado a Cuéllar a que "aclare si hay algo de verdad en sus afirmaciones que pueda demostrar, más allá de un compromiso político entre compañeros de carnet", puesto que "han pasado más de tres meses y no hemos vuelto a tener noticias".

Díaz le ha pedido que no se escude en la pandemia del coronavirus, puesto que "el estado de alarma no ha paralizado el trabajo interno de la administración, tan sólo los plazos administrativos", y ha insistido en que "no es el momento de hacer caja y sí el de no dilatar más la puesta de los terrenos en manos del INTA para la ejecución del proyecto CEUS".

El portavoz de la formación naranja ha instado al regidor a que "informe sobre el coste o presupuesto de la operación de venta, si ha existido más allá de los trilerismos políticos, de manejo de tiempos, procedimientos o maniobras de distracciones varias, a los que nos tiene acostumbrado el PSOE, para justificar su falta de voluntad política e inacción y que tanto daño ha hecho a Andalucía durante décadas"; así como al Ministerio de Defensa que "aclare si se ha materializado la compra o tiene dotación presupuestaria consignada y suficiente dispuesta para hacer frente a la misma".

En su opinión, "cada día perdido sin que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) sea propietario de estos suelos es un día perdido para el proyecto CEUS, que no debe acumular más retrasos por la falta de agilidad de la administración local o de voluntad política real del Gobierno de Sánchez".

El parlamentario onubense ha manifestado que "teme un giro en las preferencias de un Gobierno de Sánchez podemizado y una distribución de los recursos de un presupuesto prorrogado hacia otras preferencias que releguen a CEUS" y ha señalado que la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, en la que aparece CEUS como "medida prioritaria para reforzar el desarrollo del ecosistema aeroespacial y la industria de los RPAS (sistemas de aeronaves pilotadas remotamente) andaluza", está ya en consulta pública, "su fase final antes de su aprobación", por lo que es "fundamental avanzar en toda la tramitación para que el proyecto, que ha generado notables expectativas de progreso en la provincia, especialmente en las comarcas de la Costa y el Condado, con la creación de 250 empleos directos y 500 indirectos, eche andar cuanto antes". "De haber hecho los deberes en este tiempo, mañana mismo podrían firmar la venta", ha concluido Díaz.

Finalmente, el portavoz de Cs ha asegurado que el Gobierno de la Junta de Andalucía, de PP y Cs, "ha hecho sus deberes" y ha recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dio luz verde en un tiempo récord, "tras años de parálisis", al cambio de uso prevalente como científico-tecnológico de estos terrenos del Arenosillo, que hasta ahora eran de uso forestal para facilitar la implantación de este centro único de experimentación y certificación de aviones no tripulados de Europa en Moguer.

Paralelamente, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que dirige el consejero naranja Rogelio Velasco, ultima con el INTA el protocolo de actuación con el objetivo de garantizar los fondos que este proyecto, "para el que existe acuerdo para su impulso entre el Gobierno andaluz y el Gobierno de la nación", necesita para su puesta en marcha.