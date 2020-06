Unió de Periodistes reclama que los medios puedan acceder a los eventos deportivos con medidas de seguridad

Mediante un comunicado, el colectivo ha denunciado "una situación totalmente irregular en el marco laboral actual y que sitúa a los profesionales de la información deportiva como el único colectivo que no podrá ejercer su trabajo en toda España".

"Las trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación, quienes han desarrollado un trabajo esencial durante esta crisis sanitaria, no pueden ser los únicos empleados de toda España a los que se les impida desarrollar su trabajo. Un sector que se encuentra rodeado de incertidumbre y que está siendo ninguneado por los estamentos que gestionan esta situación", han criticado.

Así, han asegurado no entender cómo, "siguiendo las medidas de seguridad que en todas las empresas españolas se están tomando durante estos días, no puedan acceder los y las periodistas a realizar su labor informativa". "Esperamos que esta situación no sea utilizada como pretexto por organizaciones como LaLiga, para alejar aún más a los medios de comunicación de su negocio", han agregado.

En esta línea, han indicado que esta política "no solo pone en peligro la libertad de información de un evento que es considerado por ley de interés general, sino que también, de producirse esta situación podría dejar sin empleo a centenares de periodistas y técnicos de sonido que cubren los partidos de fútbol de Primera y Segunda división cada fin de semana por toda España y Europa".

Ante esta "doble situación de indefensión en la que se encuentran los y las profesionales de la información deportivas", han solicitado al CSD, LaLiga y la ACB, como organismos implicados, que "pongan los mecanismos oportunos para que podamos realizar nuestras funciones siempre dentro del marco regulativo, entendiendo que los recintos donde se desarrolla el juego están perfectamente dotados para que los periodistas puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad".