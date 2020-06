(AM) Feijóo prevé abrir la movilidad por toda Galicia el lunes, pero exige conocer sus "competencias" en fase 3

Al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, sobre si habrá movilidad interprovincial por toda la Comunidad desde el lunes, Feijóo ha reconocido que "no sabe" si podrá ser "autónomo" para tomar esa decisión o si "hay que solicitarlo" al Ministerio de Sanidad.

Tras conocer que el titular de esta cartera, Salvador Illa, acababa de notificar por teléfono al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, el pase de Galicia a fase 3, Feijóo ha celebrado que se vaya a "recuperar muchísimo más la normalidad" en diferentes ámbitos, pero ha lamentado la "gran confusión" generada sobre la circulación de personas.

"Planteamos algo fundamental, que es saber cuáles son las competencias de la Xunta en fase 3, porque no las conocemos. Se comenta que el Gobierno va a aprobar normas para concretar cuáles son las competencias de los presidentes autonómicos", ha añadido.

"EXACTAMENTE LO CONTRARIO"

Y es que las últimas palabras de Illa, con "algún comentario" en el que decía "que hay que solicitar" la movilidad interprovincial, son "exactamente lo contrario" -ha dicho Feijóo- a lo que les trasladó el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, en la videoconferencia de líderes autonómicos del domingo.

En este sentido, después de que el ministro dijese este viernes que "no hay ningún inconveniente" para autorizar la circulación entre provincias de una misma autonomía, Feijóo ha distinguido que "una cosa es que no haya problema y otra es que las Comunidades puedan decidirlo".

Por ello, ha dicho que es "necesario conocer el reglamento" de la fase 3 para actuar desde "el lunes". "Si depende de mí, el lunes entrará en vigor", ha garantizado, sobre la movilidad.

Eso sí, si se observa algún rebrote "en uno o varios ayuntamientos", su Gobierno adoptaría decisiones "para delimitar o restringir la movilidad" en ese ámbito.

'NUEVA NORMALIDAD'

No en vano, al estar "a la espera" de conocer sus competencias a partir de la fase 3, no ha respondido a la pregunta de si la Xunta esperará o no otros 15 días para abandonar la desescalada y entrar en la 'nueva normalidad', una puerta que se abre con la nueva prórroga del estado de alarma.

En cualquier caso, Feijóo ha valorado que la situación epidemiológica de Galicia con respecto a la COVID-19 es actualmente de 0,4 contagios por 100.000 habitantes, mientras la media de España supera los 4,8 casos por 100.000 habitantes.

Preguntado sobre si el presidente del Gobierno central dio a las autonomías alguna información sobre sus planes para regular la 'nueva normalidad', el mandatario gallego ha dicho no tener "ninguna" información al respecto", todo ello "a pesar de las 12 conferencias de presidentes" ya celebradas los domingos".

"Como responsable de la Comunidad que tiene que aplicar ese plan, yo lo desconozco de la 'A' a la 'Z'", ha añadido.

CIUDADANOS DE OTRAS CCAA

Por otra parte, Feijóo ha saludado que Sánchez se interesase por estudiar los desplazamientos de personas de fuera de Galicia hacia esta Comunidad, una postura "un poco más prudente" que la del delegado del Gobierno, Javier Losada, que desmintió que esto estuviese ocurriendo.

"Hay ayuntamientos de costa, como Baiona o Nigrán en la ría de Vigo, y otros en la ría de Pontevedra, donde se nos dice que están llegando personas de otras comunidades autónomas y me parece especialmente grave", ha asegurado.

En este sentido, ha lamentado que esto ocurra mientras "a un gallego no le dejan ir de una provincia a otra", a lo que ha añadido el riesgo que supone que acudan a la Comunidad gallega, donde el virus está "controlado", ciudadanos que vengan de territorios de distinta situación epidemiológica.