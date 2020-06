Colomer anuncia una nova marca de festivals de xicotet format "més experiencials"

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha avançat aquest divendres que el seu departament treballa ja en una nova marca de qualitat per a festivals "de menor format i més experiencial". Sota el nom de 'Mediterranew experience' aquesta categoria se sumarà a les ja existents, Mediterranew Musix i Mediterranew Fest, creades en 2016.

Amb aquest distintiu per a esdeveniments musicals reduïts que complisquen determinats requisits, l'objectiu és "arribar a més espais" de la Comunitat. Així ho ha explicat Colomer durant la seua compareixença en la Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies de les Corts -sol·licitada per Ciutadans i a petició pròpia- per a detallar les actuacions amb motiu de la Covid-19.

Es tracta d'una "aposta per la qualitat certificada i mesurable" que se sumarà a altres distintius de qualitat com Sicted o CreaTurisme, als quals s'adhereixen un altre tipus d'activitats.

Durant la seua intervenció, Colomer ha exposat en dades la importància del sector turístic en la Comunitat: el 14,6% del PIB i 29,3 milions de turistes -9,5 estrangers i 19,7 espanyols- que van gastar més de 13.409 milions d'euros l'any passat. L'impacte econòmic del turisme en la Comunitat supera ja els 16.000 milions d'euros.

L'aportació a l'ocupació regional se situava -abans de la pandèmia- per damunt del 15%, havent aconseguit els 288.800 llocs de treball directes i indirectes. I per a enguany les expectatives eren encara millors.

Caiguda del turisme del 33,6% en 2020

"Tot això es va alterar amb la irrupció de la Covid-19 i la seua afecció a la mobilitat de les persones i per tant a l'activitat turística mundial, europea, espanyola i és clar, valenciana", ha lamentat Colomer. L'impacte de la pandèmia des del 14 de març fa que la previsió per al conjunt de l'any mostre un descens de l'activitat turística estimat 33,6% enfront de 2019, ha apuntat.

De fet, el descens acumulat fins a maig arriba al 62,1% respecte al mateix període de 2019, encara que el reinici d'una certa activitat vinculada a l'hostaleria, el turisme actiu i altres components de l'oferta complementària pot anar "esmorteint" progressivament la caiguda, espera el secretari autonòmic.

Per a reactivar el sector i definir el camí en els pròxims anys, s'ultima el Pla Estratègic del Turisme 2020-2025. Entre els reptes de futur planteja per la transformació digital, la formació de treballadors, la sostenibilitat ambiental, un pla de regeneració de destinacions madures -bàsicament platges-, el combat a l'intrusisme, el diàleg social i per replantejar el paper de la touroperació.

Tal com proposa el document, Colomer ha defensat la implantació de tecnologia i intel·ligència artificial per a qualificar i segmentar la demanda i ha destacat les ciutats en la Comunitat distingides com a Destinació Turística Intel·ligent (DTI).

En matèria de formació de treballadors, el secretari autonòmic ha avançat que el nou CdT dels Ports permetrà tindre a 75 persones a l'hotel-escola i que està prevista la posada en marxa de dues més en interior, Alcoi i Requena, i un altre a Benidorm.

Pla de regeneració de platges

Quant a la sostenibilitat, Colomer ha defensat un "nou Green Deal" en l'economia verda, complint els ODS. També aposta per un 'Pla de regeneració de les destinacions madures, bàsicament del litoral, per a evitar la seua "obsolescència".

Colomer ha assenyalat que la Generalitat està invertint prop de 10 milions d'euros en el litoral perquè les platges continuen sent "la nostra icona més viva i segura", després del pas del temporal Gloria al gener o amb la necessitat d'adaptar-se a protocols de seguretat per la Covid-19.

En execució estan ja una inversió de 7 milions d'euros per a actuacions de reparació i manteniment de les platges: substitució de trams de canalització als llavapeus, reparació de pous de captació d'aigua de mar per al subministrament d'estacions de bombament, reposició de llavapeus, subministrament de més metres lineals de passarel·les de fusta, actuacions sobre infraestructures lúdiques i esportives o reparació de cartells informatius.

A més, s'ha elaborat un Manual per a la implantació d'especificacions tècniques de recomanacions a les platges de la Comunitat arran de la Covid-19 i una web oferirà als usuaris tota informació sobre les mesures de totes les platja i redirigirà on corresponga.

Quant al diàleg social, Colomer ha instat a empresaris i sindicats a "culminar els seus pactes per a dignificar l'ocupació" i ha avisat que "aquelles administracions que intercepten problemes d'abusos han d'actuar, perquè tenen competències que nosaltres no tenim".

També ha insistit en el combat contra l'intrusisme i la competència deslleial. El seu departament tindrà "tolerància zero" enfront d'ells, ha asseverat.

Finalment, el full de ruta passa per construir una "arquitectura de marca" per a apostar per un "treball permanent de 'branding' lligat als nostres valors mediterranis, el nostre estil de vida i hospitalitat", ha conclòs Colomer.