Cultura.- Cultura destina 700.000€ a ajudes per a la compra de llibres en biblioteques municipals i agències de lectura

20M EP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat per a l'exercici de 2020 les subvencions per a l'adquisició de material bibliogràfic de biblioteques i agències de lectura pública de les entitats locals del nostre territori. La quantitat pressupostada per a l'adquisició serà de 700.000 euros.