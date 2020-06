Pilar Lima defèn un model de partit-moviment davant del "Podem institucionalitzat de Davó"

La candidatura de Lima ha integrat altres espais de Podem representats per Lidia Montero (Arrels de Podem) i Rosanna G. Miralles (Gent de Podem), i la directora de l'INJUVE, l'alacantina Maria Teresa Perez Dia, encapçala el cos de la llista.

Sobre aquest tema, Lima ha explicat, en la roda de premsa telemàtica, que la discrepàncies amb Davó són pel que fa al model de partit que defenen, un "més institucionalitzat" davant d'"un partit-moviment més proper perquè no podem oblidar que som una ferramenta a la disposició de la gent, dels moviments, i una ferramenta útil per a un canvi que beneficie a les majories socials".

En eixe sentit, ha incidit que vol que "l'esperit de l'associacionisme impregne Podem, no un Podem institucionalitzat" perquè Podem és "molt més que els càrrecs públics, té més fronts i ha de donar protagonisme als militants perquè cada militant siga un agent del canvi".

Lima ha defès la unió de les "tres instàncies de Podem: el de les Corts, on Naiara està realitzant un treball fantàstic com a síndica barallant les lleis del canvi i enfrontant-se a la ultradreta, que és un treball molt dur", i després la part del Govern, amb la vicepresidència segona i la conselleria de Vivenda "enfocada en el canvi climàtic i les polítiques verdes, amb un treball fantàstic". Per açò, en la tercera instància, la del partit, es necessita un "partit moviment" perquè, després d'aquests sis anys d'experiència, "es necessita un canvi de rumb per a estar més prop de la gent i de les bases".

Amb tot, preguntada per la voluntat de Davó de seguir parlant i d'arribar a pactes, Lima ha recordat que "al febrer abans de fer el pas ja vam oferir un espai de debat i d'anar juntes i fa un parell de setmanes vam fer eixe mateix oferiment però no ha sigut possible eixa trobada perquè hi ha discrepàncies en el model de partit".

No obstant açò, ha destacat que "mantenen estesa la mà per a acompanyar en aquest camí perquè açò no va de Pilar, o de Lidia o de Naiara o de Maria Teresa sinó d'aquest partit i del futur i del benestar de la gent". "Açò és molt més gran que l'individualisme de les persones", ha apuntat Lima, qui ha incidit que "hi ha temps i la mà està estesa".