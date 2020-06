Mercadona preveu comprar 40.000 tones de lloms de tonyina clara per al 2020, un 5% més que al 2019

El cent per cent de la tonyina en conserva Hacendado, que proveeix les més de 1.600 botigues que la companyia té situades a Espanya, procedeix de caladors gestionats de manera responsable, gràcies al treball constant i a la col·laboració del Proveïdor Totaler Escurís (Jealsa-Rianxeira) amb la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), detalla la cadena de supermercats valenciana en un comunicat.

La ISSF és una coalició de científics, membres de la indústria de la tonyina i del Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF) que té per objectiu millorar la sostenibilitat dels estocs mundials de tonyina amb la implementació de diverses pràctiques de conservació, incloent la traçabilitat total del producte i la formació als capitans de vaixells en bones pràctiques de sostenibilitat. Escurís (Jealsa-Rianxeira) és auditada anualment per a verificar el seu compromís amb totes les mesures de conservació que promou ISSF a través de l'auditoria MRAG.

Mercadona subratlla que porta anys treballant conjuntament amb els seus proveïdors especialistes per a garantir als seus "Caps" (com denomina l'empresa als clients) la sostenibilitat dels productes de pesca. Per a açò compta amb una Política de Compra de Productes de Pesca, que el seu objectiu és aconseguir millorar la sostenibilitat dels productes procedents de la pesca extractiva i de l'aqüicultura que ofereix als seus clients.

Per mitjà d'aquesta política, "fruit del compromís entre Mercadona i tots els seus proveïdors de pesca i aqüicultura, es treballa conjuntament amb l'objectiu de garantir el compliment legal, les mesures de l'ordenament en vigor i la traçabilitat des de l'origen fins al punt de venda", recalquen.