El Bloc valorarà al setembre la situació sanitària per a decidir si reprèn el seu Congrés, ajornat per la Covid-19

20M EP

La Comissió Organitzadora del VIII Congrés (COC) del Bloc ha decidit reunir-se al setembre per a valorar la situació sanitària i veure si és possible reprendre el conclave que haurà de definir el full de ruta de l'organització valencianista per als pròxims quatre anys i triar l'Executiva encarregada de desenvolupar-la.