La Generalitat envia el quart val-beca menjador per SMS a uns 60.000 alumnes

Les famílies podran canviar-ho fins al 23 de juny i, amb açò, "es garanteix que tot l'alumnat compta amb el cent per cent de la beca menjador per motius de renda, per estar escolaritzat en col·legis d'Educació Especial o per ser víctima de violència de gènere, reba el val per a adquirir aliments bàsics en la cadena de supermercats de la cooperativa valenciana Consum", recorda l'administració educativa en un comunicat.

La dinàmica per a fer efectiu aquest quart val-beca menjador és la mateixa que la del tercer. Per tant, les famílies beneficiàries només han de tindre a mà el número d'identificació de l'alumnat (NIA) per a verificar en el mòbil la seua identitat.

El NIA, apunten, és un número únic per a cada alumne i es pot trobar fàcilment en el butlletí de notes de cada fill. En cas que no ho localitzen, les famílies poden aconseguir-ho posant-se en contacte telefònic o per correu amb l'equip directiu del seu centre educatiu o amb el tutor o tutora dels seus fills i filles.

Les famílies rebran el SMS amb un enllaç que condueix a un espai en el qual s'ha de posar el NIA del fill o filla beneficiari de la beca menjador; o el DNI o NIE del pare, la mare o tutor/a legal del menor que va sol·licitar aquest curs escolar la beca menjador de cada fill/a, si ho prefereixen. En aquest espai també es demana sempre que s'introduïsca el número de telèfon mòbil en el qual s'ha rebut el SMS.

Si no es posa la informació correcta, es bloqueja l'accés al tercer intent fallit. Si açò passa, les famílies han de contactar telefònicament amb la mestra o el mestre que és tutor del seu fill perquè es puga transmetre la incidència. Així, es podrà desbloquejar l'espai perquè ho tornen a intentar.

Cal recordar que aquest és el mecanisme d'accés al val-beca menjador i que les famílies en cap cas han d'anar a arreplegar aquest val als establiments de la cadena dels supermercats Consum/Charter.

XARXA WIFI GRATUÏTA

Les famílies beneficiàries del val-beca menjador que disposen de telèfon mòbil però no tenen connexió a Internet, ja que tots els establiments Consum o Charter tenen xarxa wifi gratuïta, poden connectar-se i descarregar-se el val en el mateix establiment.

Una vegada validada la descàrrega, les famílies tenen accés al val-beca menjador per a cada menor. Aquest val s'haurà de canviar per aliments bàsics en qualsevol dels 445 supermercats que la cadena Consum/Charter té en el territori valencià. Aquesta cadena disposa d'una xarxa de 84 establiments en les comarques d'Alacant; 65 en les de Castelló, i 296 en les de València, que garanteixen que les famílies puguen accedir a un del seu municipi o de les localitats veïnes.

Cada val-beca menjador solament es pot utilitzar una vegada. És molt important que les famílies adquirisquen els aliments necessaris per a cada fill i per valor de 60 euros en una sola compra.

Amb l'enviament de hui, que cobreix els últims 15 dies lectius del present curs, que acaba el pròxim 18 de juny en Infantil i Primària, Educació ha invertit 14,6 milions d'euros en l'emissió de quatre vals-beca menjador quinzenals que han garantit a l'alumnat més vulnerable el servici de menjador escolar.