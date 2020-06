Cultura.- Una pera d'Escif il·lustra els "desitjos" en el cartell del X Russafa Escènica

Per segon any consecutiu, el festival encarrega el disseny a un artista local. La pròxima edició està programada del 24 de setembre al 4 d'octubre, en principi únicament online pel coronavirus.

El cartell de la pera és una "declaració d'intencions" que l'equip segueix endavant amb l'esdeveniment en un any difícil per a la cultura. Ja estan anunciades part de les propostes que conformen la programació, vivers i boscos, que seran gravades i reproduïdes online en una plataforma digital.

De moment, l'organització no descarta que, si la situació és favorable, es puguen recuperar els espectacles en viu, aplicant les mesures d'higiene i seguretat que siguen necessàries.

Escif, el procés creatiu del qual està basat en la intuïció i en la relació de conceptes amb imatges, considera que un bon cartell és el que sobrepassa els límits del camp simbòlic i semàntic d'allò que es vol comunicar.

"VA APARÉIXER UNA PERA"

"Hi ha tres conceptes que van servir de punt de partida: desig, tardor i arts escèniques. I va aparéixer una pera. Potser una poma estaria més prop del desig. Potser una poma evocaria més la tardor. Potser una poma entraria millor en escena. Potser per açò mateix, va ser una pera allò que va aparéixer", relata el creador en el comunicat del festival.

El valencià, especialitzat en art urbà, reconegut per les seues intervencions en el carrer i pels seus treballs d'esperit crític, reconeix que no aconsegueix anar al teatre tot el que li agradaria, encara que està familiaritzat amb Russafa Escènica des de fa uns anys: "A voltes cal recórrer al espectacle per a poder evadir-se del món teatralitzat en el qual vivim".