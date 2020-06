Alexa Chung enseña cómo conseguir un 'cat-eye' perfecto

El estilo effortless es una tendencia que ha florecido entre muchas de nuestras referentes dentro del mundo de la moda. Una de ellas es Alexa Chung, una mujer que siendo natural y sencilla nos conquista con esta rutina tan fácil de belleza en un videotutorial para Vogue.

Nada más salir de la ducha, Alexa se desenreda el pelo. La top model nos cuenta que se lo tiene que lavar a diario porque lo tiene muy fino. El primer truco que nos da para un peinado rápido consiste en coger los dos mechones de pelo frontales, girarlos sobre sí y colocarlos detrás de las orejas, así dará forma de manera natural mientras se maquilla.

A continuación, pasa al cuidado de la piel. La hidratación para Chung es muy importante por lo que utiliza su crema favorita (The Cream, de Augustus Blader) tanto por la cara, como por el cuello. Después, prepara los labios aplicándose el bálsamo Lucas Papaw Ointment, con el que también se pueden hidratar otras partes del cuerpo.

Una vez que la piel está lista, pasamos al maquillaje. Alexa utiliza el corrector "UN" COVER-UP de RMS Beauty, aplicado con los dedos. “No sé cómo usar las brochas, así que no lo hago”, comenta entre risas. Después, aplica una segunda capa, esta vez con The Concealer de La Mer.

Un tip para que las cejas parezcan lo más naturales posible, es solo peinarlas hacia arriba. Si no tienes un cepillo específico para cejas, puedes utilizar uno de dientes, como hace ella puesto que estaba de viaje y no tenía nada.

La diseñadora no le gusta realizar en su rosto el contouring y su único aliado es el iluminador. Ella usa Backstage Face Glow Palette de Dior que, en este caso, aplica como sombra de ojos y en el lagrimal. “Siempre he preferido un look natural. Me encantan los tonos marrones y las pestañas con grumos”, confiesa.

La clave de su look es el cat-eye, que consiste en rasgar los ojos para destacar la mirada. Si quieres que el eyeliner tenga un ángulo perfecto, conviene hacerlo desde fuera hacia dentro. La parte inferior del ojo puede servir de guía para hacer la extensión de la línea hacia fuera.

Ella lo hace con The Feline Flick Liquid Eyeliner de Charlotte Tilbury. Un buen truco para que no se emborrone a lo largo del día, es aplicarlo sólo en los ángulos exteriores. Para acabar con los ojos, una máscara de pestañas ligera, como la Lash Stick Mascara de Glossier.

Por último, un colorete en crema para conseguir un aspecto sano, en su caso un tono cálido: Creme Cheek Colour Blush en el tono Praliné, de Laura Mercier. Y para rematar, un pintalabios muy parecido a su color de labios natural (Matte Revolution Lipstick en el tono Pillow Talk, de Charlotte Tilbury), para potenciarlos.