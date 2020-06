La rutina de belleza antienvejecimiento de Cindy Crawford

Una de las supermodelos que marcaron el mundo de la moda en los años 90 es Cindy Crawford. La estadounidense cumplió en febrero 54 años y la seguimos viendo igual de perfecta que en su juventud. Actualmente, sabemos algunos de los trucos de su rutina de belleza.

Empezando por el maquillaje, la top model explicó en un tutorial para Vogue cuáles son sus pasos a seguir. En primer lugar, Cindy nos habla de lo más importante: el cuidado de su piel. Lavarse la cara y un sérum para prepararla es un paso fundamental que no todo el mundo cumple a rajatabla antes de todo el proceso.

Como sérum, ella usa uno de su propia marca de belleza antienvejecimiento, el Youth Activating Melon Serum de Meaningful Beauty. A continuación, pasa al contorno de ojos, donde Crawford revela un truco que le dio un maquillador profesional: masajear la zona con Golden Ice Globes de Glycelene, una herramienta que la deja reposar con hielos y gracias al frío, calma la piel, elimina las ojeras y estimula la circulación.

El último paso, pero no menos importante, en la preparación de la piel es la hidratación, y si es con una crema con factor de protección solar, mejor. Vuelve a usar un producto de Meaningful Beauty: el Anti-aging Day Cream con SPF 30.

El siguiente paso es el maquillaje, donde nos cuenta que un look diario siempre tiene que ser rápido y fácil. Comienza aplicando la base Light-Expert Click Brush de By-Terry con una brocha. Después, utiliza un corrector hidratante, el Stick Concealer de Nars, y lo extiende con las yemas de los dedos. Para fijar la base, aunque ya no suele utilizarlos a menudo para no marcar líneas de expresión: los polvos con SPF Healthy Glow Powder de Chanel.

En cuanto a las cejas, primero las peina hacia arriba con un cepillo y después, en línea con el look natural, las rellena sutilmente con el Perfect Brow Pencil, de Anastasia Beverly Hills. Con respecto a los ojos, “marcar la cuenca para que no parezca que el párpado está caído” es otro truco que nos da la modelo.

Lo hace aplicando un tono marrón del combo Luxury Eyeshadow Palette de Charlotte Tilbury. Para finalizar el maquillaje de ojos, se aplica la Lash Stiletto Mascara de Maybelline, pero solo en las pestañas superiores, para evitar que se emborrone.

Un muy buen tip para pieles maduras o secas, es tener preferencia por productos en crema frente a polvos, por lo que el colorete que se aplica Cindy es en formato stick: Argan Stick Color Duo de Josie Maran Cosmetics.

Para finalizar el look, se aplica una barra de labios de acabado gloss en un tono nude, para dar un efecto de “labio mordido”, como si el color fuera natural. Esto se consigue difuminándolo a pequeños toques con la yema del dedo.

La receta de la juventud

Recientemente, Cindy Crawford nos ha desvelado otro truco más, por su cuenta de Instagram, para mantenerse sana y en forma: un batido natural de proteínas que no falta en su dieta. Se trata de un smoothie de espinacas y plátanos, con muchas fibras y vitaminas.

Sus componentes hacen la función de antioxidante y te dan energía de sobra para pasar el día completo. La modelo publicó en su post la siguiente receta:

•1 taza de leche de almendras

•1/3 de plátano (si está congelado, mejor)

•1 taza de espinacas frescas

•10 hojas de menta fresca

•1 cucharada de proteína

•2 cucharaditas de suplemento nutricional Welleco Superelixir

•Una chucharadita de cacao

Por otro parte, podemos eliminar la proteína y el suplemento nutricional para que nos quede aún más natural. Lo que dice Cindy Crawford va a misa y así, tienes todos los pasos para verte igual que una supermodelo.