Aprobada por unanimidad una moción de Cs para implantar el voto telemático en el Ayuntamiento

En defensa de la moción, el concejal de Cs Ignacio Tricio ha argumentado que "hay adaptar el reglamento a los nuevos tiempos, y dar la posibilidad a todos para que, en causas graves y recogidas en el reglamento, permitan desempeñar el cargo para el que nos ha elegido, porque hay cosas en las que un voto que falte puede cambiar cosas muy importantes, como unos presupuestos o una moción de censura".

Ha señalado que "ya nos habíamos dado cuenta del vacío existente", por lo que consultaron a la Asesoría Jurídica del Consistorio, que les apuntó la necesidad de, para abordar esta reforma "cambiar la legislación regional".

Se ha dado en este punto un breve choque entre el edil 'naranja' y el presidente del pleno, Francisco Javier Pérez Diego, cuando éste ha interrumpido a Tricio, para reprocharle la que, a su juicio, era una "mentira", al apuntar el concejal que no se les había pedido información al respecto, hecho negado por Pérez. Un cruce que ha motivado que el concejal de Cs haya pedido que conste en acta su malestar por la interrupción, "porque soy una persona educada y respetuoso y así se debe comportar todo el mundo"".

Una vez reanudado sin más incidentes la sesión, Tricio ha reconocido que "modificar leyes no es una tarea sencilla, pero debemos trabajar para que el Ayuntamiento se rija por normas del siglo XXI", por lo que "instamos al Gobierno de La Rioja a cambiar la ley y poder implantar en el reglamento el voto telemático en el Ayuntamiento de Logroño".

Sin turno en contra, se ha ido directamente en el turno de portavoces, al que ha renunciado el PR+. Por UP, su portavoz José Manuel Zúñiga, ha argumentado su voto a favor porque ha dicho que "aún hay formas de discriminación por muchas cosas" y ha defendido que "es nuestro derecho y nuestro deber de subsanar deficiencias en el sistema político, adaptar reglamentos al siglo XXI".

El edil popular Ángel Sáinz Yangüela ha anunciado también el voto a favor de la formación, porque "aunque la ley regional no lo aprueba, tampoco lo prohibe expresamente". Ha valorado la disposición "para una reforma importante del Reglamento", aprobado por unanimidad en 2004 por la Ley de Grandes Ciudades, y ha valorado que esa misma unanimidad "debe ser el objetivo en la nueva modificación".

Ha adelantado que van a plantearse por parte del Partido Popular "numerosas cuestiones", como un mejor control del gobierno, "las comisiones informativas también necesitan regularse de manera diferente, sobre todo las especiales o de investigación" o la regulación de turnos, y ha avanzado que "trabajaremos en todo ello con la mejor de las intenciones".

El concejal de Participación, el socialista Kilian Cruz-Dunne, ha apuntado una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, "para hacer de lo telemático, en la pandemia, una forma válida en la administración", ha recordado que se han habilitado en estos meses métodos para la participación y el voto.

"Debemos aplicar nuevas medidas que se adecúen a los nuevos tiempos", ha señalado el edil, que ha hecho referencia a algunos aspectos normativos que se pueden adaptar a estas nuevas circunstancias, aunque ha hecho referencia de nuevo a la ley regional, "solo entonces podremos incluirlas en nuestro reglamento, junto con otros aspectos que llegan para quedarse como el teletrabajo".

MÁS MOCIONES.

Igualmente, se ha aprobado una moción de Ciudadanos para un Registro de Familias Monoparentales de Logroño. Una propuesta que se ha aprobado de forma unánime por todos los Grupos Municipales, que la han defendido como una "buena" medida social en todos los ámbitos, aunque ha habido críticas del PP por la falta de acuerdo en otras mociones sociales "quizá porque las presentamos nosotros", se ha preguntado la edil Celia Sanz.

Por último, en el ámbito de las mociones, se ha abordado, en una moción también de Ciudadanos, la puesta en marcha de un Plan para la rehabilitación de edificios con instalación de energías renovables y cubiertas vegetales, a la que el PP había presentado una moción a su vez, que Cs no ha aprobado. La propuesta original no se ha aprobado por los votos en contra de PSOE, UP y PR+, y a favor de Cs y PP.