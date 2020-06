Un artículo del catedrático de la UPCT Carmelo Reverte, entre los 20 más influyentes en la última década en RSC

El artículo del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Carmelo Reverte, titulado 'Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by Spanish listed firms' y publicado en 2009 en la revista estadounidense del primer cuartil Journal of Business Ethics, se sitúa entre los 20 más citados en la última década en Web of Science en temas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).