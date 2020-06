Ribó estudia si recorre la sentència sobre l'enquesta fallera i creu que és "una cosa que ja és molt vella"

"Ahir va eixir un comentari per part de l'Ajuntament i tot el que havia de dir ja ho vaig dir ahir", ha afirmat el primer edil, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a donar a conéixer iniciatives en favor d'una alimentació sostenible i saludable.

Així, preguntat per si després de la decisió de l'AN té previst demanar disculpes per la realització de l'enquesta fallera i per si el consistori es planteja recórrer eixa decisió davant el Tribunal Suprem, ha remès de nou al comunicat de fonts municipals difós la passada jornada.

"En el document que es va publicar des de l'Ajuntament es deia taxativament que se n'anava a estudiar. No puc dir més", ha plantejat respecte a la possibilitat de presentar recurs. "No puc dir més del que vaig dir ahir. És una cosa que ja és molt vella. Tot el que havia de dir ho vaig dir. Si ho anem a fer o no, com està en el paper, s'està estudiant, no puc dir més en aquest moment. No tinc més informació", ha agregat.

Fonts municipals van indicar aquest dimarts, després de conéixer-se la decisió de l'AN sobre l'enquesta fallera, que l'empresa que la va realitzar "es va comprometre per contracte a adoptar totes les mesures de seguretat exigides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)" i "a la destrucció" d'aquestes, que es va dur a terme.

Així mateix, van apuntar que "l'obligació davant la Unesco de protegir una festa" com les Falles, declarada per aquesta entitat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, "s'aconsegueix aprofundint en el coneixement sobre la pròpia festa des de vessants tan diversos com la sociològica, l'econòmica o la mediambiental".

A més, aquestes fonts van exposar que l'AN "simplement ha rebutjat el recurs contenciós-administratiu plantejat en el seu moment" i que "no existeix, ni va existir, sanció alguna per a l'Ajuntament de València". No obstant açò, van afegir que, "en tot cas, els servicis jurídics estudiaran amb deteniment el pronunciament que ha fet aquest tribunal".

RETORN DE FUSET

D'altra banda, preguntat per si manté la seua idea que el regidor Pere Fuset torne a estar al capdavant de les competències de la delegació de Cultura Festiva quan es resolga la seua situació judicial per l'accident en el muntatge de les graderies dels concerts de Vivers del 2017 en el qual va morir un treballador, Ribó ha assenyalat que "no hi ha res nou sobre eixe tema".