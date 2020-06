L'AN ratifica la infracció "molt greu" de l'Ajuntament de València per l'enquesta fallera amb dades d'ideologia

D'aquesta forma, l'Audiència, en la seua sentència -contra la qual cap recurs davant el Tribunal Suprem- es posiciona del costat de la resolució dictada en el mateix sentit per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Així, el tribunal desestima el recurs interposat pel consistori contra la resolució de l'Agència que considerava que s'havia infringit allò que es disposa en l'article 7.2 de la Llei Orgànica 151/1999, d'1 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els fets es remunten a la declaració de les Falles com a Patrimoni immaterial de la Humanitat per la Unesco. Després d'açò, l'Ajuntament de València va impulsar i va aprovar la realització d'un Pla Estratègic de les Falles amb l'objecte d'analitzar els diferents vectors d'impacte que té la festa sobre el seu entorn i determinar les claus sobre aquest esdeveniment i el seu futur.

Com a part d'aquest pla estratègic, s'establia la realització d'un estudi sociològic sobre el col·lectiu faller mitjançant enquestes que el consistori va contractar amb l'empresa Invest Group Investigació de Mercats SL (Invest).

La prestació del servici es va concretar, d'acord amb el contracte, en la realització de 1.100 enquestes personals de captació aleatòria en el carrer, utilitzant un qüestionari d'estructura tancada, adaptació de qüestionari a llenguatge digital per a recollida d'informació i una supervisió d'almenys el 15 per cent dels sondejos realitzats. El públic objectiu de la mateixa ho constituïen els fallers i integrants de la comissions falleres, sense necessitat que foren directius.

La sentència arreplega com a provat que entre les preguntes figurava una relativa a la identitat territorial en la qual l'entrevistat havia de respondre si: "personalment se sent: solament valencià; més valencià que espanyol; tan valencià com espanyol; mes espanyol que valencià; solament espanyol; o ns/nc.

En una altra de les qüestions es preguntava: "Com es defineix en matèria religiosa?" i com a possibles respostes: "catòlic/a practicant; catòlic no practicant; creient d'una altra religió; no creient; ateu/a; o ns/nc".

La Sala reflecteix també algunes altres qüestions incloses en l'enquesta, entre elles la que preguntava amb quin partit o coalició de partits se sent més identificat, així com pel partit o coalició que li agradaria que guanyara davant unes eleccions a l'Ajuntament de València, oferint com a respostes: una relació de partits; altres partits/coalicions; cap o, com a última opció, ns/nc".

En finalitzar, l'aplicació a través de la qual es realitzava l'enquesta se sol·licitava nom, direcció i telèfon de l'enquestat, si bé solament açò últim era obligatori. Aquestes dades, segons explica la sentència, es recaptaven a fi de poder complir amb l'obligació de supervisar el 15 per cent de les enquestes, mètode que es realitzava cridant per telèfon al número facilitat per a donar-li validesa. Amb posterioritat, les dades eren incorporades a un fitxer i les dades identificatives a un altre separat.