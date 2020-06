El presidente de Renfe anuncia que habrá dos investigaciones sobre el accidente del Alvia en Zamora

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha asegurado este martes que "dos investigaciones" intentarán esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido en el municipio zamorano de La Hiniesta. Un Alvia Ferrol-Madrid ha chocado con un todoterreno que había caído sobre la vía desde un paso elevado.

Táboas ha dicho estar "triste y apesadumbrado" por la tragedia y ha confirmado que el carril "se ha roto" y que espera que se pueda arreglar la vía pronto. "Las vías son siempre seguras, pero pueden ocurrir incidentes como este", ha añadido a las puertas del Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Allí se ha trasladado para conocer el estado de los heridos. Seis de ellos permanecen con pronóstico leve y otro, grave, ha sido trasladado a Salamanca. Táboas ha asegurado que sus esfuerzos se han centrado en ver que los viajeros estuviesen bien atendidos y que quienes pudiesen reanudar su viaje lo hiciesen

"He llegado a tiempo de ver que se llevaban al maquinista titular a Salamanca para intervenirlo, aunque lamentablemente, no he llegado a tiempo de ver al otro maquinista fallecido ni al conductor del vehículo, lo cual siempre es lamentable y una tragedia", ha aseverado el presidente de Renfe.

Las dos investigaciones las realizarán el Juzgado y la Comisión de Accidentes e Incidentes Ferroviarios. "A medida que se conozcan datos, se podrá determinar exactamente cómo ha ocurrido el suceso", ha agregado Táboas, quien también ha apuntado que el accidente ha tenido lugar en un punto de "alrededor de 115 kilómetros por hora" y que, por tanto, no se trata de un tramo de "máxima velocidad".