PPdeG avisa de que la "mejora" del empleo en Galicia puede verse comprometida por las "incertezas" del Gobierno

Así se ha pronunciado en un comunicado remitido a los medios después de conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Galicia bajó en 547 personas (-0,29%) en mayo respecto a abril hasta los 191.082 parados, lo que contrasta con la subida de 26.573 desempleados en España (+0,69%).

Al respecto, Tellado ha sostenido que es el momento de que Galicia inicie la recuperación del mercado laboral y ha abogado por comenzar a recuperar "el tiempo perdido" y volver a la tendencia positiva que se registraba antes de los efectos del COVID-19 en la creación de empleo.

"Los empleos que no destruyó la COVID-19 los puede destruir el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si continúa sin actuar ante el inminente cierre de Alcoa", ha argumentado Tellado, que ha considerado que Galicia "no puede tener en el Gobierno de España un enemigo declarado a la creación de empleo".

El número dos de los populares gallegos le ha pedido al Ejecutivo central que, si no es capaz de crear puestos de trabajo, que no compreta los que ya existen: "Confiamos que los logros alcanzados gracias a la estabilidad laboral y económica de Galicia no se vean comprometidos por los despropósitos del Gobierno de Pedro Sánchez".

UNIDAD, CONSENSO Y DIÁLOGO SOCIAL

De este modo, el número dos de los populares gallegos ha recalcado la necesidad de activar medidas con base en la unidad, el consenso y el diálogo social, "dejando a un lado los debates estériles que solo provocan confusión e inestabilidad".

En este sentido, ha afeado la intención del Gobierno central y de Bildu de derogar la reforma laboral "sin tener en cuenta la opinión de la patronal y los sindicatos".

Tellado ha remarcado que este punto de inflexión en la tendencia negativa en el ámbito del empleo, iniciada a medidos de marzo por los efectos de la COVID-19, es posible gracias a la estabilidad económica y laboral que vive Galicia con el Gobierno de Feijóo en la última década.

"Nuestro compromiso para los próximos años es seguir creando empleo de calidad", ha apuntado Tellado, que se ha referido a las medidas recientemente aprobadas en el Consello "encaminadas a alcanzar, precisamente, este objetivo como los 16 millones de euros para reactivar la actividad de 27.000 autónomos y pymes del comercio, el turismo, los servicios o el transporte.

Por último, ha destacado el cambio de tendencia de Galicia en el ámbito laboral y el mejor registro que registra la Comunidad gallega con respecto a España.