Ajuntament de València diu que la firma de l'enquesta fallera es va comprometre per contracte amb la protecció de dades

Així ho han indicat fonts municipals que també han apuntat que "l'obligació davant la Unesco de protegir una festa" com les Falles, declarada per aquesta entitat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, "s'aconsegueix aprofundint en el coneixement sobre la pròpia festa des de vessants tan diversos com la sociològica, l'econòmica o la mediambiental".

La sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional ha ratificat la infracció "molt greu" de l'Ajuntament de València en haver tractat dades especialment protegides, com el de la ideologia i la religió, en una enquesta sobre les Falles realitzada entre el 18 de maig i el 13 de juny del 2017. No comptava amb el consentiment exprés i per escrit dels participants.

D'aquesta forma, l'AN es posiciona del costat de la resolució dictada en el mateix sentit per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i desestima el recurs interposat pel consistori contra la resolució d'aquesta agència, que considerava que s'havia infringit allò que es disposa en l'article 7.2 de la Llei Orgànica 151/1999, d'1 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Després de tindre coneixement d'aquesta decisió judicial, fonts municipals han exposat que l'AN "simplement ha rebutjat el recurs contenciós-administratiu plantejat en el seu moment" i que "no existeix, ni va existir, sanció alguna per a l'Ajuntament de València". No obstant açò, han agregat que, "en tot cas, els servicis jurídics estudiaran amb deteniment el pronunciament que ha fet aquest tribunal".

Les mateixes fonts han indicat que "l'enquesta a la qual es refereix el tribunal és un estudi sociològic encarregat a una experimentada empresa professional, líder en el seu sector" i han manifestat que "és evident la confiança en què s'utilitzaria la metodologia oportuna" en la realització del sondeig.