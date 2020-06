Els tradicionals carrets d'orxata tornen als carrers de València en una nova temporada

Des d'aquest dimarts es poden trobar alguns dels carrets de l'empresa valenciana Món Orxata distribuïts en llocs com la plaça de la Verge, plaça de l'Ajuntament, plaça Los Pinazos, Ciutat de les Arts i les Ciències o el Passeig de Neptú en la platja de la Malvarrosa. En pròxims dies aniran ampliant les seues ubicacions, avança l'empresa en un comunicat.

En aquests carrets es ven orxata natural no pasteuritzada, certificada com a ecològica i elaborada amb xufa de València amb Denominació d'Origen Protegida, produïda per famílies agricultores que conreen exclusivament per als carrets d'orxata.

Tots els carrets són ecològics i sostenibles, s'alimenten amb energia solar i es refreden amb gel. No emeten gasos, soroll, contaminació, ni necessiten connexió elèctrica, ni consumeixen energia.

A més, estan a càrrec de dones majors de 55 anys, amb difícil inserció en el mercat laboral. Per açò l'empresa valenciana ha sigut guardonada en els últims temps amb 19 premis a la sostenibilitat, inserció laboral, innovació, conciliació, etc, destaca la mercantil.

Així mateix, Món Orxata, juntament amb Horchateria Subies, han creat teleorxata.com per a distribuir orxata natural a València i la seua àrea metropolitana. De la mateixa manera té una botiga online, lahorchateria.com, per a vendre orxata i xufa i altres productes relacionats amb aquesta per a la resta de la província de València i tota Espanya.