Ciudadanos presenta una proposición para reclamar la aprobación urgente del Estatuto Electrointensivo

Por ello la parlamentaria ha anunciado que su grupo defenderá en la Junta una proposición no de ley en ese sentido. Y es que para Ciudadanos resulta "lamentable que ni en Madrid ni en Asturias se escuche lo que están pidiendo industria y trabajadores y es vergonzoso que el Gobierno de Asturias siga sin levantar la voz en Madrid para que se cumpla lo que tantas veces le han prometido y sigue sin llegar".

"No sé si no ven o no oyen o si en el caso del Gobierno de Asturias se trata de un silencio cómplice y premeditado ante la pasividad del Gobierno de España, pero en cualquier caso es inaceptable y se están dañando gravemente los intereses de nuestra comunidad", señaló la parlamentaria a través de una nota de prensa.

En este sentido la diputada lamentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga ninguneando las peticiones de Asturias en un asunto tan estratégico para el futuro de la comunidad como este y recordó que el Gobierno asturiano no ha sido capaz de hacerse oír ni de defender su posición con firmeza.

La iniciativa parlamentaria de la formación naranja pide reclamar, una vez más, que el Gobierno del Principado se dirija al de nación a fin de exigirle que apruebe "con urgencia el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que permita a las industrias electrointensivas españolas condiciones de igualdad" frente a las de otros países donde los costes de la energía no lastran su competitividad.

"Este debería ser uno de los objetivos prioritarios del Gobierno del Principado que, sin embargo, sigue sin cumplir con su obligación y aceptando de buen grado las largas que le llevan dando desde hace más de un año en el ministerio de Industria", explicó Susana Fernández.