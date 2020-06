Anabel Pantoja se enfrenta en directo a su vídeo más sonrojante: "¡Qué vergüenza!"

Fueron muchos días de encierro y de no poder verse con su gente. Quizá por eso, a Anabel Pantojase le fue un poco de madre una reunión con unos amigos hace apenas unos días. Eso, al menos, se desprende de las imágenes que este lunes le hicieron afrontar en directo en Sálvame, programa de Mediaset donde colabora.

La sobria de la tonadillera había grabado más de 15 minutos después de la velada con sus amigos, de los que el programa, mirando por ella, dijeron, solo decidió emitir apenas unos segundos. Eso sí, no dejan en buen lugar a la colaboradora.

En el vídeo se ve a Anabel Pantoja con actitud controvertida y discutiendo con su novio, que quiere que deje la grabación y que se vaya a la cama.

Desde el plató de Sálvame, Anabel no podía ni mirar las imágenes y se tapaba la cara durante la emisión del vídeo. "Se ve que estoy bebiendo agua y que no me quiero ir a dormir. Habíamos pasado todo el día con los amigos, yo estoy muy contenta, y ya está", argumentó.

"Chacha ya está, acuéstate a dormir ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!", le dice Omar, su pareja, en un momento de la grabación. "¡Que me dejes!", respondía ella.

En plató, la colaboradora explicó que borró las imágenes, que no recuerda nada de lo que grabó y que al día siguiente se disculpó con su pareja. "Me avergüenza, no quiero mirarlo porque me acuerdo de mis padres y de mi negro", asumía.

Además, explicó que esto le ha servido para darse cuenta de que debe tener más cuidado con las redes sociales