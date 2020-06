Àngela Ballester i Jaume Monfort se sumen a la candidatura de Fernando Navarro per a liderar Podem

La candidatura 'Un Podem al capdavant' per a la III Assemblea Ciutadana Valenciana continua la definició de la seua proposta per a aspirar a la pròxima direcció autonòmica, amb l'objectiu d'"avaluar l'estratègia del Botànic en un context de crisi".

En l'equip participen la valenciana Àngela Ballester i Jaume Monfort, de Gata de Gorgos (Alacant), "dos membres destacats de l'última executiva del partit durant el mandat d'Antonio Estañ, que van formar part de l'equip de negociació d'Unides Podem en la firma del Botànic II", el govern compartit amb PSPV i Compromís.

En un comunicat, destaquen el seu "esforç militant enorme durant els últims anys perquè Podem fora clau en els avanços socials de la societat valenciana". "Davant la crisi socioeconòmica que ja ha originat la Covid-19, Podem no pot pecar de conformisme ni permetre's no eixir d'aquesta assemblea valenciana amb una estratègia valenta per sumar les màximes conquestes socials", reivindiquen.

La seua intenció és avaluar el primer any de Podem en el govern valencià i "adaptar-ho al nou context de crisi", explica Ballester com a fundadora del partit. També va formar part de la direcció estatal en la primera executiva de Pablo Iglesias, va ser diputada en el Congrés i fins a fa unes setmanes era directora general de la Vicepresidència segona i Conselleria de Vivenda.

Monfort, actual director de Qualitat en la Conselleria de Vivenda, coincideix que enguany han "après les dificultats i la potencialitat de governar: Ha sigut un aprenentatge clau del qual hem de partir per veure com augmentem la influència de Podem en l'Acord del Botànic; no per qüestions partidistes, sinó per convertir eixa major influència en polítiques més transformadores".

'Un Podem al capdavant' destaca que va duplicar durant el primer cap de setmana de procés els avals necessaris, superant els 300, per a presentar la seua candidatura. Té en marxa un procés participatiu per als documents polític, organitzatiu i feminista a defendre en el conclave.

Un total de 13 persones aspiren a liderar Podem a la Comunitat Valenciana, precandidatures que es van publicar divendres passat i entre les quals destaquen les de l'actual portaveu en Les Corts, Naiara Davó, i la també diputada autonòmica Pilar Lima.