CLM dice que los rebrotes en Cuenca se relacionan más con el aumento de pruebas PCR que con su paso a la fase 2

"No hay pruebas empíricas, no está relacionado -con el paso a fase 2-, se debe a que hacemos mucha prueba PCR. No parece que pasar a esta fase haya provocado un repunte pero no se puede descartar. Por lo tanto, prudencia, prudencia y después prudencia", ha afirmado la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández.

Asimismo, ha admitido que habrá "fluctuaciones" en los datos a lo largo de los "próximos días", porque el Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo miles de PCR, más de 3.000 al día. "Va a aparecer mucho caso positivo, que no tiene que ser coincidente con la expansión del virus necesariamente, habrá mas positivos si hay más PCR".

Fernández ha destacado que los ingresos se están reduciendo, algo que no ocurre "porque sí", sino porque parece que el "virus ataca con menor virulencia", al tiempo que ha puesto en valor que el Sescam se está dotando de "material tecnológico más que suficiente para hacer labores de rastreo".