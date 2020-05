CyL expone en un seminario europeo la ayuda prestada a universidades para su adaptación a la enseñanza remota

El seminario online 'Responses to COVID-19 pandemic situation from ECA Agencies', que se ha desarrollado esta semana, ha tratado dos temas de especial relevancia en la actual situación. En primer lugar, ponentes de cinco países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) han debatido sobre cómo se está acometiendo el cambio de los procedimientos externos de aseguramiento de la calidad a una modalidad on line. Asimismo, también se ha expuesto el apoyo que las agencias de aseguramiento de la calidad están dando a las instituciones de educación superior para la enseñanza remota durante la pandemia provocada por la COVID-19.

En este sentido, la responsable de Relaciones Internacionales y Calidad Institucional de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), y coordinadora del Consorcio Europeo desde junio de 2019, Sandra Marcos, ha expuesto el apoyo que, desde las agencias de aseguramiento de la calidad que operan en España, se está brindando a las universidades tanto nacionales como autonómicas, señala la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Además, Marcos ha explicado las orientaciones publicadas por la Red Española de Agencias de aseguramiento de la calidad (Reacu). Estas directrices están recogidas en el Acuerdo de Reacu de 3 de abril de 2020, ante la situación de excepción provocada por el COVID-19 y, concretamente para Castilla y León, en el documento de Orientaciones para la adaptación de la docencia de las Universidades del Sucyl a la enseñanza remota de emergencia de 22 de abril de 2020, elaborado conjuntamente con las nueve universidades de la Comunidad.

Tras el debate, las instituciones participantes han podido identificar que todos los países se están enfrentando a los mismos problemas a la hora de asegurar la calidad de las titulaciones. Además, señalan que el trabajo conjunto de agencias e instituciones de Educación Superior es esencial para garantizar la calidad de las titulaciones en el EEES.

En el seminario ha participado también Solange Pisarz, como representante del Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hceres), y Marie-Jo Goedert, de la Commission des Titres d'Ingénieur, ambas instituciones de Francia; Loulou Von Ravensberg, de la Universitetskanslersämbetet (UKÄ) de Suecia; y Klemen Subic, de la Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem olstvu (Navkis) de Eslovenia. Asimismo, también ha contado con la colaboración de representantes del Registro Europeo de Agencias de Aseguramiento de la Calidad (EQAR) de Belgica, quienes han dado a conocer su visión sobre cómo se deben de realizar esas adaptaciones en los procedimientos externos de aseguramiento de la calidad.

ACSUCYL

Desde su creación en el año 2001, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León ha ampliado sus funciones en el ámbito de la garantía de la calidad de las universidades y de los centros de enseñanza superior de Castilla y León.

Actualmente, sus principales líneas de actuación se centran en la evaluación del profesorado, de las titulaciones universitarias, de la calidad institucional y la investigación. Para la emisión de sus informes de evaluación, la Acsucyl cuenta con el apoyo de diferentes comisiones de evaluación formadas por expertos externos de reconocida trayectoria y méritos relevantes en el ámbito académico, científico y profesional.

Asimismo, este órgano de evaluación forma parte, desde el 5 de febrero de 2010, de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en Educación Superior (ENQA), una de las entidades comunitarias más prestigiosas e integrada por agencias de calidad universitaria de 32 países del EEES. La aceptación de la Acsucyl supuso el reconocimiento de la profesionalidad y credibilidad de la labor desarrollada por esta institución en la Comunidad.