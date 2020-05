Tamara Gorro defiende a Ezequiel Garay tras los rumores por su futuro en el Valencia

Tamara Gorro, pareja del futbolista Ezequiel Garay, ha salido al paso de los rumores surgidos en las redes sociales ante la incertidumbre por el fin del contrato de Garay con el Valencia CF.

"Las campañas de desprestigio existen. Pero para que sean efectivas hay que contar con la verdad y que sea demostrable", ha escrito la colaboradora de Mediaset en Twitter. "La tortilla se te puede dar la vuelta en un minuto", ha agregado Gorro.

Poco después, la influencer ha recurrido a su perfil de Instagram para completar la afirmación realizada en Twitter. "Tengo este careto porque no he dormido nada, bueno, no hemos dormido nada", aseguraba en la primera de una serie de stories.

"Hasta aquí puedo leer, porque no es mi tema profesional, pero sí personal, porque cuando tocan a uno de los tuyos te destrozan e intervienes, y más alguien como yo que soy súper intensa y súper pasional. Nos sentimos bastante tristes, porque nos consideramos buenas personas", ha dicho a continuación.